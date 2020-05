Dawid Podsiadło bojkotuje Trójkę Polskiego Radia. Nie usłyszymy go już na antenie i podczas Męskiego Grania? 

Artyści i fani Trójki Polskiego Radia bojkotują radiostację za usunięcie z listy przebojów piosenki Kazika. Utwór "Twój bój jest lepszy niż mój", krytykujący Jarosława Kaczyńskiego, decyzją słuchaczy uplasował się na pierwszym miejscu LP3, niestety niedługo później informacja o tym, szybko zniknęła ze strony rozgłośni.

Marek Niedźwiecki od lat związany z Trójką Polskiego Radia zakończył współpracę z rozgłośnią. Radiostację bojkotują także młodzi artyści m.in Dawid Podsiadło. Czy to oznacza również koniec występów podczas Męskiego Grania, którego Trójka jest współorganizatorem? Głos w sprawie zabrał także Igor Herbut.

Marek Niedźwiecki legendarny spiker związany od lat z Trójką Polskiego Radia ogłosił koniec współpracy. Prowadzący kultowej i uwielbianej przez słuchaczy Listy Przebojów zdecydował się odejść z Polskiego Radia po tym, jak notowanie, ze zwycięskim utworem Kazika "Twój bój jest lepszy niż mój", krytykującym Jarosława Kaczyńskiego zniknęła ze strony radiostacji. Bojkot Trójki podzielają także młodzi artyści, którzy darzyli radiostację ogromnym szacunkiem.

Stanowisko w tej sprawie zabrał Dawid Podsiało. Wokalista udostępnił utwór Kazika i napisał:

W tej sprawie wypowiedział się również Igor Herbut. Wokalista zwrócił także uwagę, że często to muzycy są również dla siebie zbyt ostrzy:

Czuje się nie za dobrze. Pan Marek poza Trójką, nawet jeśli ta Trójka była już inna, to coś bardzo okrutnego.

Nie umiem opisać tego uczucia w inny sposób, niż to, że jest ono okrutne. (...) Jesteśmy środowiskiem bardzo podzielonym. Łączy nas to, ze jesteśmy przerażeni. Nie wiemy, kiedy będziemy mogli znowu zacząć zarabiać wykonując swój zawód, któremu oddaliśmy życie. Potrafimy się łączyć na chwile. Dziś w obronie wolności słowa. Za chwile jednak znów będziemy się nawzajem oceniać i oceniać nie nasze decyzje tylko czyjeś. Wyjdźmy z tego wszystkiego mądrzejsi. Poza wrzuceniem na wall Kazika, spróbujmy zrozumieć to, czego nie rozumieliśmy. Ze musimy się wspierać zawsze. Ze sztuka to nie jest gra o sumie zerowej i lista przebojów, w którym jeśli ktoś jest na miejscu pierwszym , to ktoś inny nie jest. Jesteśmy ważni. Nie każdy w naszym kraju to rozumie. Ale musimy to chociaż rozumieć my sami. Jesteśmy ważni jako grupa. Mój ból nie jest ważniejszy niż Twój.