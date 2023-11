Wczoraj dotarły do nas bardzo smutne wiadomości o śmierci Bogdana Sawickiego. Dziennikarz związany m.in. z TVP1 oraz Radiową Jedynką przegrał walkę z nowotworem. Bogdan Sawicki miał zaledwie 51 lat. O śmierci dziennikarza poinformował jego przyjaciel, Roman Czejarek.

Bogdan Sawicki od kilku miesięcy walczył z ciężką chorobą. Zobaczcie, co jakiś czas temu pisał do swoich fanów.

Dziennikarz od kilku miesięcy walczył z chorobą. Pod koniec czerwca publicznie przyznał, że zmaga się z nowotworem. Bogdan Sawicki opublikował wówczas swoje zdjęcie ze szpitala i prosił internautów o modlitwę.

Po długiej nieobecność wrocilem do szpitala ( z czego się ciesze bo to dla mnie jedyna szansa) i tu na FB . Moja zawodowa i towarzyska nieobecność to skutek poważnej choroby z która teraz walcze. To nowotwór którego musze pokonać. Nie będę się rozpisywał ale chce podziękować WSZYSTKIM którzy okazali troskę i bardzo mi pomagają. Od najbliższych sercu przez rodzine przyjaciol i znajomych oraz słuchaczy Radiowej Jedynki i widzów Agrobiznesu. Jeszcze raz dziękuje i prosze : bądźcie myślami i modlitwa nadal ze mna. Bardzo teraz tego potrzebuje.

Bogdan- czytamy w poście z 29 czerwca.