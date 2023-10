Boczarska i Karolak, Szwed i Baron, Rosati i Tede - to tylko kilka ze znanych par w polskim show-biznesie, które rozstały się ze sobą i z czasem odeszły w zapomnienie. Te i inne nazwiska łączyło jednak kiedyś prawdziwe uczucie. Przypomnijmy sobie historię ich miłości!

Zapomniane związki gwiazd: Szwed i Baron, Foremniak i Maserak...

Osiem lat temu członek zespołu Afromental Baron rozstał się z polską aktorką, piosenkarką i projektantką mody Aleksandrą Szwed. Jeszcze nie tak dawno temu Baron był w związku z popularną Julią Wieniawą, która to z kolei była wcześniej przez długi czas związana z Antkiem Królikowskim. Wszyscy wspominali wówczas związek pary aktorów zapominając, że Baron kilka lat do tyłu również był w medialnym związku. Ola i Baron spotykali się w 2012 roku, często pokazywali się razem publicznie i pozowali do zdjęć. Rozstali się w 2013 roku. Para spotykała się ze sobą ponad rok, jednak dość szybko okazało się, że muzyk i celebrytka nie pasują do siebie... Dlaczego?

Baron i Aleksandra Szwed to nie jedyna para, którą łączyło kiedyś prawdziwe uczucie. Jesteście ciekawi jakie jeszcze pary polskiego show-biznesu zostały przez większość z Nas zapomniane? Obejrzyjcie nasze video!