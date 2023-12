Blanka Lipińska poznała obecnego partnera na planie ekranizacji swojego erotyku "365 dni". Paweł Baryła do tamtej pory nie miał styczności z show biznesem, a moment, kiedy ich związek wyszedł na jaw, a media i ludzie zaczęli grzebać w jego prywatności był dla niego trudny, o czym opowiedziała nam sama Blanka Lipińska:

Media dowiedziały się o moim związku, kim jest mój partner właśnie od takich życzliwych ludzi, którym bardzo serdecznie dziękuję. To jest sarkazm. Więc to go przerażało.