Blanka Lipińska znalazła sposób na uniknięcie kwarantanny po powrocie z wakacji!

Blanka Lipińska znalazła skuteczny sposób na uniknięcie 10-dniowej kwarantanny po powrocie z zagranicy! Przedsiębiorcza i sprytna autorka bestsellerowej sagi "365 dni", chcąc szybko powrócić do swoich dotychczasowych aktywności po egzotycznych wojażach, pokusiła się na zmyślny trik, który nie tylko zapewnił jej bezpieczeństwo podczas powrotu do kraju, ale też pomógł jej legalnie wywinąć się przed przymusowym zamknięciem w domu. Teraz celebrytka nakłania swoich fanów do wykorzystania swojego sposobu. Sprawdźcie, na czym polega!

Blanka Lipińska znalazła sposób na uniknięcie kwarantanny po powrocie z zagranicy

Zagraniczne wycieczki celebrytów w dobie pandemii koronawirusa spotykają się z olbrzymim hejtem w sieci. Internauci są nie tylko oburzeni faktem, że gwiazdy tak tłumnie przekraczają granice Polski, udając się w egzotyczne destynacje, ale również zarzucają swoim idolom, że traktowani są lepiej od reszty społeczeństwa, które od niemal roku jest zamknięte w swoich domach. Co więcej, ogromne kontrowersje budzą również okresy kwarantanny celebrytów, które zdaniem hejterów, nie są przez nich stosowane.

Ostatnio internauci zarzucili Barbarze Kurdej-Szatan, iż złamała zasady kwarantanny po powrocie z Zanzibaru. Z podobnymi oskarżeniami zmagała się również Anna Wendzikowska. Jak się jednak okazuje, istnieje bezpieczny i w pełni legalny sposób, by po powrocie z zagranicy uniknąć 10-dniowej izolacji, którym niedawno podzieliła się na InstaStories Blanka Lipińska.

Pisarka właśnie wróciła z Malediwów, a dzięki zastosowaniu swojego zmyślnego triku, nie musi teraz odbywać kwarantanny. Jak to możliwe? Okazuje się, że autorka "365 dni" skorzystała z zapisu z najnowszego rozporządzenia rządu i tuż przed powrotem do Polski wykonała sobie test na obecność koronawirusa.

Spieszę o was z informacją odnośnie nowego rozporządzenia o kwarantannie. Faktycznie ono działa! Jak się tylko o nim dowiedziałam - dzięki polski rządzie - poprosiłam, żeby mi w hotelu zrobili test. Przyjechał lekarz, zrobili mi test rano, wieczorem miałam wyniki. Dzisiaj z wynikami, kiedy podeszłam do naszej granicy na Okęciu, panie tylko zapytały, czy mam test zrobiony, mam, pokazałam wynik negatywny. Dziękuję, do widzenia, nie mam kwarantanny - mówi na InstaStories Blanka Lipińska.

Rzeczywiście, 22 stycznia 2021 roku zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Rady Ministrów odnośnie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie 23 stycznia. Zgodnie z nim osoby powracające z zagranicy mogą uniknąć kwarantanny, jeśli przekraczają granice kraju z negatywnym testem na koronawirusa, wykonanym w okresie do 48 godzin.

Z kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy zwolnione są osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu - czytamy na oficjalnej stronie ministerstwa.

Myślicie, że koleżanki Blanki z show-biznesu skorzystają z jej rad?

Blanka Lipińska niedawno spędziła cudowne wakacje na Malediwach.

Pisarka chętnie dzieła się z fanami gorącymi zdjęciami z urlopu.