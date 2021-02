Blanka Lipińska już dawno nie była tak szczęśliwa. Autorka "365 dni" postanowiła spełniać swoje marzenia i stawiać na zabiegi urodowe, które sprawią, że będzie czuła się ze swoim ciałem jeszcze lepiej. Niedawno poddała się zabiegowi bondingu, a dziś już jawnie chwali się jego efekami! Jest zachwycona swoim nowym uśmiechem!

Wczoraj każde lustro było moje, chyba przez całe życie się tyle nie uśmiechałam, co wczoraj, więc jak już doktor skończy, to bądźcie pewni, że zaprezentuję wam ten szereg białych zębów - mówiła jeszcze kilka dni temu

Teraz na Instastory zaprezentowała dokładne efekty zabiegu, przy okazji opowiedziała dlaczego postanowiła zainwestować w zęby oraz uśmiech. Pokazała zdjęcie sprzed 12 lat. Faktycznie potrzebowała tej zmiany?

Blanka Lipińska niedawno wywołała kontrowersje swoim wyznaniem, że zdecydowała się na podcięcie dziąseł.

Dziś autorka "365 dni" jest już po wymarzonych zmianach i mimo tego, że nie chciała pokazywać od początku efektów, mówiąc do fanów na Instastory nie mogła powstrzymać się od wręcz hollywoodzkiego uśmiechu. W związku z tym postanowiła jednak wypowiedzieć na temat nowego wyglądu zębów:

To są moje zęby do szóstek, nieźle co? A gdyby ktoś się zastanawiał dlaczego to zrobiłam? Na następnym story jest moje zdjęcie przed jakąkolwiek korektą zgryzu, było naprawdę źle.