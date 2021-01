Blanka Lipińska wciąż zachwyca się Baronem! Pokazała wyjątkowe nagranie. "Niezmiennie uwielbiam"

Blanka Lipińska wciąż zaskakuje! Chociaż aktualnie wypoczywa na Malediwach, to jednak uważnie śledzi to, co dzieje się w mediach społecznościowych. Z tego też względu nie ominął jej również najnowszy post na Instagramie jej byłego chłopaka, Barona. Gwiazda postanowiła udostępnić go swoim fanom i przy okazji porozpływać się przez chwilę nad byłym partnerem. Zobaczcie, o co chodzi!

Zobacz także: Blanka Lipińska kusi w stroju od Michelle Morrone z "365 dni"! "Nie pozostawia wiele wyobraźni"

Blanka Lipińska wciąż zachwyca się Baronem

Związek Blanki Lipińskiej i Barona był zdecydowanie jedną z najbardziej gorących relacji ubiegłego roku. Chociaż na początku autorka "365 dni" i muzyk ukrywali swoje uczucie przed mediami i fanami, to jednak gdy wszystko wyszło na jaw, zaczęli chętnie dzielić się swoim szczęściem z innymi. Bardzo często pojawiały się ich wspólne zdjęcia, które zachwycały fanów. Wszyscy bardzo im kibicowali, ale jak wiadomo tuż przed wylotem do Egiptu, związek tej dwójki zakończył się.

Początkowo wydawało się, że relacja byłych partnerów po rozstaniu nie należy do najlepszych, ale szybko okazało się, że Blanka i Baron wciąż pałają do siebie dużą sympatią, a nawet się spotykają! Mało tego, pisarkę w dalszym ciągu potrafi rozczulić były partner, tak, jak się to stało w tym przypadku. Baron opublikował nagranie, na którym gra przepiękną, relaksacyjną muzykę. Blanka postanowiła udostępnić jego post na swoim InstaStory i napisała:

Niezmiennie uwielbiam. I wam też polecam kliknąć post Barona i odpłynąć na chwilkę

Jak widać pomimo rozstania, można utrzymywać z byłym partnerem świetne relacje i doceniać to, co robi. Brawo!

Instagram

To właśnie to nagranie Barona tak zachwyciło Blankę Lipińską. Jak Wam się podoba?