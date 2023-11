Zaledwie kilka tygodni temu wszystkie media pisały o ślubie Blanki Lipińskiej i jej partnera, a dziś okazuje się, że para podjęła decyzję o rozstaniu! Blanka Lipińska i Maciej Buzala byli razem od maja 2018 roku. Z kolei na początku września br. autorka głośnej powieści erotycznej "365 dni" poinformowała swoich fanów, że wzięła ślub z ukochanym. Szybko okazało się, że Blanka Lipińska wcale nie wyszła za mąż, a informacje o ślubie były jedynie częścią promocji jej filmu, który wkrótce ma trafić do kin. Teraz Blanka Lipińska i Maciej Buzala poinformowali, że podjęli decyzję o rozstaniu!

Dlaczego Blanka Lipińska rozstała się z partnerem?

Blanka Lipińska i Maciej Buzala o rozstaniu poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych. Razem nagrali relację na InstaStories i przyznali, że nie są już razem.

Spotkaliśmy się specjalnie dla was, właściwie to spotkaliśmy się dla siebie, a dla was specjalnie nagrywamy te "storke", chociaż uważamy, że w ogóle nie jest to wasza sprawa. To jest nasza sprawa, aczkolwiek przez to, że wiecznie jesteśmy naciskani przez was, Maciek przez swoich fallowersów, ja przez swoich... Otóż to będzie wyznanie tego tygodnia, a mianowicie, że rozstaliśmy się - powiedzieli podczas relacji na Instagramie.

Autorka powieści erotycznej i jej były już partner zdradzili, dlaczego podjęli decyzję o rozstaniu.

Uznaliśmy, że jesteśmy lepszymi kumplami niż związkiem. Ostatnie miesiące pokazały nam, że mamy trochę za mało czasu - mówiła Blanka Lipińska. - Ja potrzebuje rozmowy, a Maciej nie potrzebuje rozmowy i na tym polegał problem. Jesteśmy najlepszym przykładem na to, że można podjąć decyzję wspólnie. Spokojną, rozsądną decyzję i jeżeli ludzie do siebie nie pasują to nie brnąć, nie ciągnąć, nie zmuszać się tylko być przyjaciółmi.

Przy okazji Blanka Lipińska zaznaczyła, że nie chce, żeby jej fani pisali wiadomości, żeby wróciła do byłego partnera. Co ciekawe, była para oznajmiła również, że właśnie wybierają się na wspólny obiad, a po jakimą czasie nagrali relacje z wyjścia do kina. Wygląda więc na to, że para rozstała się w naprawdę przyjacielskich relacjach.

Blanka Lipińska rozstała się z partnerem.

Instagram

Autorka głośnej powieści erotycznej jest singielką.

Instagram