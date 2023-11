Blanka Lipińska w w niedzielę poinformowała, że wzięła ślub! Na dowód tego opublikowała trzy zdjęcia z sesji ślubnej, a na jednym z nich z „mężem” pokazują obrączki. Pod zdjęciem napisała:

...wyszłam za mąż-zaraz wracam ????????

To tyle co chce Wam pokazać ☺️

Brawo my ???????? Udało się utrzymać w tajemnicy ????

Dziękuje wszystkim, którzy nam pomogli i zechcieli uczestniczyć w tej krótkiej, wyjątkowej chwili razem z nami ❤️

Nie sądziłam, że to będzie tyle śmiechu i zabawy ???? - napisała na Instagramie Blanka Lipińska.

Gwiazda cieszyła się, że ślub udało jej się utrzymać w tajemnicy, nic w tym dziwnego skoro w rzeczywistości wcale się nie odbył! Jak to możliwe?

Blanka Lipińska wcale nie wzięła ślubu!

Autorka książek erotycznych zdradziła, że wcale nie wyszła za mąż. Na Instastories zamieściła nagranie, tłumacząc całą sytuację:

Dzień dobry, dzięki produkcji filmu 365 dni udało mi się spełnić jedno z moich marzeń. Jedno z nich spełniło się w poprzednim tygodniu - wyszłam za mąż, co prawdopodobnie nigdy w moim realnym życiu się nie stanie (nigdy bo jak wiadomo, nikt nie wytrzyma ze mną dłużej niż dwa lata), a ja zawsze chciałam przeżyć chwilę, kiedy stoję cała na biało, all eyes on me, obok faceta, którego kocham i zasuwam przez kościół w białej sukni. Jak ktoś ma możliwość napisać sobie bajkę, to proponuję to zrobić, ja właśnie swoją napisałam - powiedziała Blanka Lipińska na Instastories o swoim "ślubnym" zdjęciu.

Okazuje się, że ślub autorki "365 dni" to jedynie część promocji jej filmu, który 14 lutego ma trafić do kin, a scena ślubu pochodzi właśnie z ekranizacji jej bestsellerowej powieści. Według zapowiedzi celebrytki ta scena to jedynie zapowiedź tego, co czeka na widzów. Tego typu niespodzianek ma być w filmie znacznie więcej!

Chciałam byście mieli niespodziankę w kinie, chciałam trzymać to w sekrecie do 14.02, ale niestety tajemnice nie są moją mocną stroną...krajowych mediów także ????????‍♀️ Zatem wszystkich Was zapraszam 14 lutego na „skromną” uroczystość ???????????????? zobaczycie jak poradziłam sobie w najtrudniejszej, życiowej roli (lekko kaskaderskiej-dosłownie i w przenośni) ???? ...a jeśli wieść o moim ślubie zaskoczyła Was, to musicie wiedzieć, że to będzie najmniejsze zaskoczenie w ekranizacji 365 dni - napisała pisarka na Instagramie.

Podoba Wam się ten kontrowersyjny sposób promocji filmu?

Zdjęcie filmowego ślubu Blanki Lipińskiej!