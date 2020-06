Blanka Lipińska prosi fanów o pomoc! Jak pisze... jest okradana! Co się stało?

Blanka Lipińska na swoim InstaStory poprosiła fanów o pomoc. Jak twierdzi autorka bestselleru "365 dni", jest okradana! Ma to związek z nielegalną dystrybucją tłumaczeń jej książki. Gwiazda zaapelowała więc do fanów z pewną prośbą. Zobaczcie o co chodzi!

Blanka Lipińska zaapelowała do fanów. Prosi o pomoc!

Blanka Lipińska to od wielu miesięcy jedno z najbardziej gorących nazwisk w polskim show biznesie. Pisarka najpierw zdobyła serca czytelniczek swoją erotyczną powieścią pt.: "365 dni", a teraz ekranizacja jej książki bije rekordy oglądalności. Co więcej, ostatnio wokół tej produkcji zrobiło się głośno także za granicą! Z powodu pandemii koronawirusa film był grany w kinach przez krótki czas. Teraz można go oglądać na platformie Netflix w różnych zakątkach świata i wygląda na to, że polski "Grey" przypadł do gustu fanom z zagranicy.

Blanka Lipińska na swoim InstaStory poinformowała, że chce przetłumaczyć swoją powieść na język angielski, by oficjalnie ją wydać. Gwiazda przy okazji przyznała, że jest okradana porzez nielegalne tłumaczenia w niektórych krajach. Z tego też względu postanowiła zaapelować do swoich fanów!

Potrzebuję waszej pomocy moi kochani, bo okazuje się, że znalezienie tłumacza i to "native’a”, który przetłumaczy książkę z polskiego na angielski jest bardzo trudne, bo takich ludzi jest w Polsce bardzo niewielu. I teraz pytanie jest takie - czy znacie kogoś, lub ktoś z Was jest takim tłumaczem? [...] Bardzo chcemy wypuścić jak najszybciej książkę na świat, bo w większości krajów jestem okradana i krążą tam nielegalne tłumaczenia i to jest bardzo, bardzo niefajne – powiedziała Blanka Lipińska w swojej relacji na InstaStory.

Trzymamy zatem kciuki za Blankę Lipińską, by jak najszybciej mogła znaleźć odpowiednią osobę, która zajmie się przetłumaczeniem jej powieści. Myślicie, że szykuje się światowy hit?

Instagram

Erotyczna powieść Blanki Lipińskiej pt. "365 dni" cieszy się ogromną popularnością! Również jej ekranizacja jest bardzo chętnie oglądana. Fanki już czekają na kolejną część!