Blanka Lipińska poprowadzi własny program w telewizji? Zaskakujące wyznanie gwiazdy! 

Blanka Lipińska poprowadzi własny program w telewizji? Autorka głośnej powieści erotycznej "365 dni" podczas relacji na InstaStories opowiedziała o swoich planach! Blanka Lipińska od kilku dni wypoczywa w Egipcie, gdzie wybrała się tuż po rozstaniu z Aleksandrem Baronem. Pomimo rozstania celebrytka nie zamierza rozpaczać i cały czas pokazuje swoim fanom, jak spędza czas na urlopie. Jej relacje bardzo spodobały się internautom, którzy twierdzą, że Blanka Lipińska powinna mieć własny program podróżniczy. Co ciekawe, autorka "365 dni" przyznała, że zastanawia się nad własnym show!

Zaledwie kilka dni temu Blanka Lipińska głośno przyznała, że rozstała się z Aleksandrem Baronem. Wiadomość, że jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu zakończyła swój związek zaskoczyła wszystkich. O tym, że autorka powieści erotycznej "365 dni" już nie spotyka się z muzkiem z Afromental dowiedzieliśmy się z jej oświadczenia opublikowanego na gala.pl.

To dla mnie bardzo trudny czas, który na moje szczęście spędzam z bliskimi osobami w pięknym miejscu. Wielka prośba do mediów i fanów, nie róbcie z tego sensacji, dostatecznie dużo jest we mnie bólu, który staram się ukryć- komentowała w oświadczeniu.

Teraz Blanka Lipińska wypoczywa w Egipcie, gdzie miał z nią lecieć Aleksander Baron. Pomimo rozstania Blanka nie zrezygnowała z wyjazdu i dziś pokazuje swoim fanom, jak wypoczywa. Internauci są zachwyceni jej relacjami z podróży!

Kochani bardzo się cieszę, że lubicie zwiedzać ze mną Egipt. Dostałam od was dużo wiadomości, że powinnam mieć program podróżniczy, przyznam szczerze, że noszę się z takim zamiarem. Wymyśliłam sobie pewną formułę właśnie taki trochę "Makłowicz w podróży" tylko w damskiej wersji i na trochę innych zasadach. Być może kiedyś dojdzie on do skutku i zobaczycie go w internecie albo w jakiejś telewizji. Chciałabym tak jak Martyna Wojciechowska sobie jeździ po świecie poruszając trudne tematy z kobietami tak ja bym chciała po prostu gotować i generalnie spamować was tym co się dzieje w innych krajach- wyznała Blanka Lipińska.