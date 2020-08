Blanka Lipińska pokazuje luksusowe dodatki do nowego mieszkania. Internauci: "Po co pchać kasę w wynajmowane mieszkanie?"

Blanka Lipińska właśnie zmienia swoje mieszkanie na zupełnie nowe. Autorka "365 dni" jest właśnie na etapie urządzania swoich wymarzonych wnętrz. Pokazała sporo luksusowych dodatków. Jej taras będzie wyglądał niczym z rajskich wakacji! A żyrandole są... iście królewskie! Internauci jednak zastanawiają się dlaczego inwestuje taką fortunę w mieszkanie, które tylko wynajmuje. Dodatkowo zarzucają Blance Lipińskiej, że boi się normalności, a pokazuje tylko wyidealizowane obrazy. Co na to odpowiedziała?

Tak będzie wyglądało nowe mieszkanie Blanki Lipińskiej

Blanka Lipińska dzieli się swoją radością z powodu przeprowadzki do nowego mieszkania. Pokazała już jak wyglądają jej wnętrza, które aktualnie są w surowym stanie. Autorka "365 dni" zdradziła również, jak będzie wyglądał muzyczny kącik Barona. Ostatnio pokazała również bardzo luksusowe dodatki, w postaci ogromnych żyrandoli, których nie powstydzono by się w najbardziej wyszukanych pałacach. Internauci zadali jej pytanie, odnośnie tego, dlaczego inwestuje tak duże pieniądze we wnętrza, w których nie będzie mieszkała na zawsze:

Odnośnie przeprowadzki. Bardzo panią lubię, ale zastanawia mnie po co pchać kasę w wynajmowane mieszkanie?

Blanka Lipińska odpowiedziała jasno, że w miejscu, które będzie jej domem, chce się czuć komfortowo:

Bo przez parę lat będę to miejsce nazywać domem? Bo kiedy już mam czas "pomieszkać", to lubię mieszkać po swojemu? Bo mam taką ochotę i możliwości? - napisała na Instastory.

Z relacji Blanki Lipińskiej wynika również, że jednym z jej ulubionych miejsc w nowym lokum będzie taras. Początkowo jednak nie chciała go pokazać, mówiąc, że na razie panuje tam nieporządek i jej po prostu brudno. Internauta zarzucił jej, że wstydzi się "normalności":

Czemu mi się wydaje, że Pani wstydzi się normalnych dla zwykłych ludzi rzeczy typu właśnie brud na tarasie. Nikt nie jest idealny a zakłamywanie rzeczywistości jest oszukiwaniem samego siebie.

Autorka "365 dni" jednak nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Uważa, że to kwestia wychowania, a nieuporządkowany taras jest jest niczym, czym chciałaby się chwalić.

Nie wiem czemu Ci się tak wydaje... Może chcesz się do czegoś przyczepić? Jeśli dla kogoś brud i bałagan to normalność, to jest mi niezmiernie przykro. Ja zostałam tak wychowana, że brud, bałagan i np. niepościelone łóżko, bardzo źle świadczą o człowieku i nie za bardzo jest się czym chwalić - napisała na Instastory.

Ostatecznie Blance Lipińskiej udało się urządzić taras według własnych upodobań. Określiła go słowami: "Tulum na Wilanowie". I trudno się nie zgodzić! Zobaczcie zdjęcia, które do tej pory pokazała autorka "365 dni" na swoim Instagramie.

Blanka Lipińska właśnie urządza swoje nowe mieszkanie. Pokazała przepiękne żyrandole, które znajdą się w jej wnętrzach.

Pokazała również swój taras. Opisała go "Tulum na Wilanowie". Trudno się nie zgodzić, patrząc na ten obrazek!

W nowym mieszkaniu Blanki Lipińskiej znajdzie się również specjalne miejsce na muzyczny pokój dla Barona. Narazie wnętrza są w surowym stanie.

