Blanka Lipińska ostro oceniła Mikołaja Roznerskiego.

Blanka Lipińska w mocnych słowach oceniła Mikołaja Roznerskiego! Autorka powieści erotycznych zaledwie kilka tygodni temu głośno przyznała, że nie wyobraża sobie, żeby przystojny aktor z "M jak miłość" mógł zagrać w filmie na podstawie jednej z jej głośnych książek. Blanka Lipińska w odpowiedzi na pytanie swojej fanki napisała wóczas, że Mikołaj Roznerski według niej wygląda "jak chłopczyk, a nie mężczyzna". Teraz autorka książki "365 dni" znów bardzo ostro podsumowała Roznerskiego!

Blanka Lipińska w rozmowie z reporterem "Faktu" po raz kolejny podkreśliła, że Mikołaj Roznerski z pewnością nie zagra w filmie na podstawie jej powieści. Dlaczego?

Ja generalnie słyszałam, że to jest w ogóle ogromny casanova, że parę serc złamał i generalnie jest przystojny. On jest przystojny i tego nie da mu się odmówić, natomiast on uważa, że jest bardziej przystojny, niż jest przystojny- powiedziała w rozmowie z Faktem.