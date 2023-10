Blanka Lipińska od dawna czekała na to, by móc przeprowadzić się do nowego mieszkania. Jedna z najsłynniejszych polskich pisarek miała nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Niestety rzeczywistość okazała się rozczarowująca. Gwiazda przyznała, że choć jej lokum jest gotowe, to nadal nie może w nim zamieszkać.

Niedawno na Instagramie Blanki Lipińskiej pojawiła się relacja, w której autorka "365 dni" przyznała, że remont mieszkania przysporzył jej wiele problemów. Pisarka była załamana. Co się stało?

Blanka Lipińska szczerze o remoncie i przeprowadzce

Na swoim profilu na Instagramie Blanka Lipińska opublikowała wideo, w którym opowiedziała, jak znosi remont mieszkania. Autorka jednego z najpopularniejszych erotyków w Polsce przyznała, że kwestia przeprowadzki ostatnio psuje jej humor. W nagraniu wyraźnie widać, że pisarka jest już zmęczona tym tematem. Postanowiła być szczera i zdradziła, jak przebiega proces zmiany lokum.

Chciałabym powiedzieć, że to był piękny dzień, ale bym bardzo skłamała, a jak wszyscy dobrze wiemy, ja nie kłamię, bo nie lubię. (...) Jeżeli ktoś z was pomyśli kiedyś, że zrobiłby remont, to niech tego nie robi - zaapelowała Blanka.

Blanka Lipińska potwierdziła to także w rozmowie z naszą reporterką. Udzielając wywiadu naszej redakcji, autorka "365 dni" nie ukrywała, że trudno jest jej ostatnio mówić o przeprowadzce. Okazało się, że artystka nadal nie może czuć się w nowym mieszkaniu jak w domu. Rozmawiając z naszą reporterką, z przejęcia na moment ukryła twarz w dłoniach.

To jest taki trudny temat... - zaczęła Blanka.

Skoro mieszkanie Blanki Lipińskiej jest już niemal gotowe, to dlaczego pisarka nie może się do niego przeprowadzić na dobre? Autorka od pewnego czasu musi sporo się nabiegać. Skąd wzięły się te złe doświadczenia? Poznacie szczegóły, oglądając nasz materiał wideo. Jedno jest pewne - artystka na długo zapomni o remontowaniu lokum. Twórczyni pochwaliła się też pierwszymi zdjęciami mieszkania. Trzeba przyznać, że prezentuje się imponująco. Nic dziwnego, że Blanka Lipińska chciałaby już móc w pełni się nim cieszyć.