Trwają prace nad drugą i trzecią częścią filmu na bazie książek Blanki Lipińskiej. Pierwsza, "365 dni", okazała się ogromnym sukcesem, nie tylko w kinach, ale przede wszystkim na Netfliksie! Do obsady dołączy zaś włoski model, Simone Susinna, o którym już teraz jest coraz głośniej. Czy przebije popularnością filmowego Massimo, czyli Michele Morrone'a? Zobaczcie jego zdjęcia! To naprawdę niezłe ciacho. Simone Susinna w kolejnych częściach "365 dni'"! Kim jest? Simone Sussina to włoski model, który do tej pory zajmował się modelingiem - jest nawet w tej samej agencji modeli co wspomniany wcześniej Michele. Simone brał udział w wielu globalnych kampaniach znanych marek, ale rola w filmie to dla niego debiut. Jego udziałem w produkcji zachwyca się sama Blanka Lipińska: Nazywa się @susinnasimone dla mnie jest Nacho❤️ Czekałam na Ciebie tyle czasu‼️ Witaj w rodzinie 365 dni 🔥💋Jeśli chcecie wiedzieć kim jest nowy bohater, przeczytajcie książki...a gwarantuje, że pokochacie go tak jak ja! - napisała jakiś czas temu Blanka. Jak wiadomo, Simone wcieli się w postać Nacho i z pewnością sporo namiesza w życiu filmowej Laury (Anna Maria Sieklucka) oraz stanie się wrogiem samego Massimo (Michele Morrone). Czy Nacho zniszczy ich miłość i zdobędzie serce Laury? O tym przekonamy się w 2022 roku, kiedy produkcja trafi na Netflix. Na razie trwają prace na planie, a niedawno pokazywaliśmy Wam pierwsze zdjęcia! Czy Simone zdobędzie tak wielką popularność jak Michele, którego na samym Instagramie śledzi ponad 12 mln fanów? Susinna na razie może pochwalić się 208 tys. obserwatorów, ale oczywiście to dopiero początek - z pewnością ta liczba wzrośnie po premierze. Zwłaszcza, że nie brakuje tam naprawdę gorących zdjęć Simone, który może pochwalić się świetną...