Blanka Lipińska gorzko o hejcie na temat swojego wyglądu: "Miałam rację, świat nie lubi brzydkich ludzi"

Blanka Lipińska zareagowała na hejt, publikując jedną ze złośliwych wiadomości dotyczących jej wyglądu. Autorka "365 dni" odpowiedziała internautce publicznie, przyznając że zrobiło jej się przykro.

Jaką wiadomość otrzymała i co tak bardzo przeszkadzało hejterce w wyglądzie Blanki Lipińskiej?

Blanka Lipińska nie ukrywa, że mierzy się z hejtem. Postanowiła jednak nie pozwalać internautom, piszącym krzywdzącą krytykę na czucie się bezkarnym i opublikowała jedną z wiadomości, które dostała na prywatną skrzynkę na Instagramie.

Kobieta pozwoliła sobie na złośliwy komentarz na temat wyglądu autorki "365 dni":

Blanka Lipińska postanowiła odnieść się do tej wiadomości. Odpowiedziała internautce publicznie. Przyznała gorzko, że miała racje mówiąc, że ludziom " brzydkim" jest gorzej, ponieważ świat ich nie akceptuje:

Nadal jestem inteligentna, charyzmatyczna i zaradna. A skoro od kilku dni wszyscy tak skupiają się nad moim wyglądem to przykro mi, ale świadczy to tylko o poziomie społeczeństwa, i że kolejny raz miałam rację, kiedy wielokrotnie mówiłam o ulepszaniu siebie, bo świat nie lubi "brzydkich" ludzi.

Zadała również pytanie na temat tego, co sprawia, że obca osoba daje sobie przyzwolenie na ocenianie innych:

I wiesz co, trzeba z dużą miłością patrzeć codziennie w lustro, by do obcej laski pisać taką "miłą" wiadomość... Faktycznie włosy masz piękne, zazdroszczę ci ich i urocze dołeczki w policzkach. Czy to sprawia, że jesteś ideałem, który może z taką łatwością oceniać innych?