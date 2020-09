Moda na jesień 2020: Blanka Lipińska w najmodniejszych botkach sezonu za 600 zł. Podobne w jej stylu kupicie od 140 zł

Blanka Lipińska ma w swojej kolekcji supermodne buty na sezon jesienny 2020. Chodzi oczywiście o kultowy model od Steve'a Maddena. Ukochane przez autorkę "365 dni" motocyklowe, skórzane botki kosztują ok. 620 zł. Ten model jest aktualnie trudny do dostania, ale mamy dla Was kilka propozycji w tym stylu już od 140 zł.

Buty na jesień 2020: Blanka Lipińska w modnych botkach

Blanka Lipińska niedawno przeprowadziła się do nowego lokum. Jakiś czas temu na story pochwaliła się naprawdę przestronną garderobą i ogromną ilością butów. Jedną z jej ulubionych par są motocyklowe botki od Steve'a Maddena. Model Tarney Biker Boot kosztuje ok. 620 zł lecz aktualnie trudno jest już je zdobyć. Buty w tym stylu są bardzo charakterystyczne ale to nie oznacza, że pasują tylko do rockowych stylizacji. Przykładem Blanki Lipińskiej możemy je nosić bardzo casualowo. Pasują zarówno do skórzanej kurtki, jak i oversizowej bluzy, swetra, zwiewnej sukienki czy podartych jeansów.

Blanka Lipińska swoje biker boots połączyła z oversizowym sweterkiem i krótkimi shortami. Na pozór zwyczajnej stylizacji dodała miejskiego charakteru.

To nie pierwszy raz, kiedy Blanka zestawia te buty w swoich stylizacjach. Doskonale wyglądają również ze skórzaną ramoneską.

Blanka Lipińska pokochała model Tarney Biker Boot od Steve'a Maddena, które kosztują ok. 620 zł.

Moda na jesień 2020: buty w stylu Blanki Lipińskiej

1) Botki DeeZee dostępne są za 149,99 zł.

2) Botki Jenny Fairy dostępne są za 139,99 zł.

3) Botki Wojas dostępne są za 369 zł.

4) Botki Oleksy dostępne są za 269 zł.

5) Botki Vagabond dostępne są za 359 zł

