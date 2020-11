Black Friday w Rossmann. Promocje aż do 75%! Perfumy Calvin Klein Euphoria tańsze o prawie 100 złotych

Z okazji Black Friday na klientów Rossmanna czekają niezwykłe promocje. Warto już teraz kupić prezenty świąteczne. Dni od 27 do 30 listopada to w Rossmannie 4 dni najniższych cen w roku! Promocją objęte będą m.in. perfumy. W niższych cenach kupimy także artykuły do pielęgnacji twarzy i ciała, pielęgnacji i stylizacji włosów, dermokosmetyki, artykuły higieniczne, kosmetyki dla dzieci, środki czystości, pokarm dla zwierząt, parafarmaceutyki, artykuły biurowe, biżuterię, a także akcesoria kuchenne, łazienkowe oraz małe AGD.

Najważniejsza wiadomość jest taka, że podczas tegorocznego Black Friday produkty w drogeriach Rossmann przecenione będą aż do 75%!

Black Friday 2020 - co i o ile będzie przecenione?

Co dokładnie będzie przecenione? W najnowszej gazetce znaleźliśmy kilka promocji, które mogą was zaskoczyć, mowa m.in. o perfumach Calvin Klein Euphoria, które będziesz mogła kupić za 99,99 zł (zamiast 189,99 zł). To oczywiście tylko jedna z propozycji, którą możecie kupić w okazyjnej cenie nie tylko w Black Friday, ale od 16 do 30 listopada.

Mat. prasowe

To nie koniec! W gazetce znaleźliśmy również zestaw Elizabeth Arden 5th Avenue XMASS. Kupisz go za 89,99 zł (wcześniej 174,99 zł).

Na wielkiej wyprzedaży upolujecie też hitowy tusz do rzęs Bourjois Twist Up. Teraz możecie go kupić w Rossmannie za 33,99 zł (wcześniej 60,99 zł).

Black Friday Rossmann - jak wyglądał rok temu?

Promocje na Black Friday w Rossmannie w ubiegłym roku obejmowały głównie zestawy prezentowe dla kobiet, mężczyzn i dzieci, w których skład wchodziły najczęściej kremy, kosmetyki do makijażu i do pielęgnacji ciała: Nivea, Rimmel, OldSpice, Dove, MaxFactor. Ceny zestawów zostały obniżone do nawet 50 procent.