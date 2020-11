Magda Mołek w ponadczasowym płaszczu z H&M. Jej buty to hit sezonu! Podobne kupisz na Black Friday za mniej niż 200 złotych!

Okazja na wzbogacenie swojej szafy o ponadczasowe trendy, czyli Black Friday, zbliża się wielkimi krokami. Co więcej niektóre znane sklepy już teraz pozwoliły nam poczuć klimat zakupowego piątku i uruchomiły pierwsze promocje! Co powinnyśmy koniecznie upolować w najbliższych dniach? Jak się okazuje, jedna z ostatnich stylizacji Magdy Mołek to prawdziwa kopalnia modowych inspiracji. Uwielbiana dziennikarka postawiła na płaszcz z H&M i buty, które są prawdziwym hitem nie tylko tego sezonu. Wiemy, gdzie znajdziemy niemal identyczne, i to w naprawdę wyjątkowej cenie!

Zobacz także: Black Friday 2020. Rossmann ogłasza gigantyczne wyprzedaże! Markowe perfumy kupisz za grosze

Magda Mołek w płaszczu z H&M i hitowych butach. Niemal identyczne kupisz na Black Friday!

Magda Mołek nie po raz pierwszy zachwyciła swoją stylizacją. Uwielbiana dziennikarka słynie ze świetnego stylu i prawdziwego oka do trendów. Tym razem w swojej jesiennej stylizacji gwiazda postawiła na klasykę z grunge’owym twistem, a takie zestawienie nigdy nie wychodzi z mody!

Instagram

Do czarnych spodni w kant i szarego, otulającego golfu Magda Mołek dobrała płaszcz w kratę, który jak się okazuje jest z H&M! Co więcej dziennikarka przyznała, że kupiła go cztery lata temu. Jak widać moda lubi powracać i nic straconego, płaszcze w kratę - większą i mniejszą - bez problemu znajdziemy podczas tegorocznego Black Friday, a kupując go możemy mieć pewność, że będzie nam służył jeszcze przez wiele kolejnych sezonów.

Charakter stylizacji Magda Mołek podbiła dzięki super modnym butom. Białe trapery to prawdziwy hit, który lansują trendsetterki na całym świecie. Co więcej sprawdzą się one nie tylko jesienią czy zimą, ale i doskonale dopełnią wiosenne looki w rockowym, również romantycznym stylu.

Instagram

Model, który wybrała dziennikarka to botki marki Kennel + Schmenger za 1329 złotych. Niemal identyczne możemy dostać jednak o wiele taniej, szczególnie w ofercie przygotowanej na Black Friday!

Mat. prasowe

Nadchodzące wyprzedaże to prawdziwa okazja dla miłośniczek mody. Pamiętajmy, by w zakupowym szaleństwie zachować odrobinę rozsądku i postawmy na prawdziwe perełki i trendy, które zostaną z nami na dłużej niż jeden sezon.