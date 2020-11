Black Friday Zara 2020. Oto najmodniejsze torebki na 2021 rok, na które będą polować influencerki

Black Friday 2020 już za chwilę! Jak co roku, większość z nas czeka na ogłoszenie wyprzedaży w Zarze. W poprzednim roku Zara dzień wcześniej ogłosiła wyprzedaż dla korzystających z aplikacji, a godzinę później dla robiących zakupy na stronie internetowej Zara.pl. W tym roku spodziewamy się podobnego scenariusza. Tuż przed Black Friday postanowiliśmy zrobić przegląd najbardziej pożądanych modeli torebek w Zarze. Przedstawiamy te, na które będą polować influencerki nie tylko w całej Polsce, ale i na całym świecie. Uwaga! To właśnie te modele już lada dzień będziecie mogły kupić taniej!

Zobacz także: Reserved wyprzedaje na Black Friday torebkę za 39 złotych. Wygląda jak drogie modele od polskich projektantów i na Instagramie jest hitem

1. Miękka skórzana torba z Zary w kolorze beżu (lub czerni) to po prostu must have tej jesieni i zimy! Przypomina kultowe torebki od Bottega Veneta "The Pouch", które były hitem m.in. wśród polskich gwiazd w ubiegłym sezonie - zakochała się w nim między innymi Anna Lewandowska czy Małgorzata Socha. Torebka w Zarze kosztuje obecnie 399 złotych, ale na Black Friday będzie z pewnością przeceniona. My na pewno będziemy na nią polować!

2. Kolejna torebka, na której powinniśmy zatrzymać się na dłużej, to torebka ze sztucznym barankiem typu city w kolorze czarnym. Ten model dzięki pięknemu futerku będzie ideałem na zimowe dni - idealnie uzupełni stylizację z płaszczem w roli głównej. Kosztuje 159 złotych, ale spokojnie! Zapewniamy, że ten model będzie przeceniony z okazji Black Friday.

3. Numer trzy w naszym zestawieniu to brązowa torebka w krokodyli wzór. Swoim designem przypomina torebki od Zofii Chylak czy innej polskiej marki KULIK. Torebka z Zary kosztuje obecnie 399 złotych, ale ona również będzie tańsza już w czwartek!

Pamiętaj, że wybierając torebkę na jesień i zimę, powinnaś stawiać przede wszystkim na spokojniejsze kolory. Czernie, brązy, beże, zgniłe zielenie... To właśnie tymi kolorami powinnaś się zainteresować najbardziej podczas poszukiwań idealnej torebki na następne miesiące.