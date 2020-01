Anna Lewandowska przyłapana przez fotoreporterów na ulicach Warszawy. Żona Roberta Lewandowskiego postawiła na klasyczny look. Czarny golf połączyła z połyskującymi spodniami z imitacji skóry, do tego prostego zestawu dobrała beżowy płaszcz oraz dodatki: czarne kowbojki i brązową kopertówkę, która okazała się najdroższym elementem jej stylizacji. Jest to projekt luksusowej marki Bottega Veneta i kosztuje około 10 tysięcy złotych. Ta torebka jest totalnym hitem wśród gwiazd - identyczną ma m.in. Małgorzata Socha.

Zobaczcie w naszej galerii więcej zdjęć Anny Lewandowskiej. Jak oceniacie jej look?