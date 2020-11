Black Friday 2020. Zara zaczęła wyprzedaż w listopadzie już teraz! Wszystko przecenione nawet o 60 procent

Black Friday 2020 w tym roku będzie miał miejsce w piątek 27 listopada, jednak w związku z lockdownem niektórzy spekulują, że Black Friday zamieni się w Black November. Co to oznacza? Większość sklepów już teraz kusi niższymi cenami. Zara zaczęła już częściową wyprzedaż - w zakładce Special Prices możecie znaleźć wiele hitowych ubrań i dodatków w obniżonych cenach, w tym zimowe płaszcze, kurtki, jeansy, buty czy inne akcesoria. Większość jest przeceniona od 50 do nawet 60 procent. Skusisz się już teraz na wyprzedażowe szaleństwo w Zarze? Przygotowaliśmy dla was zestawienie 7 topowych produktów, które mogą najwcześniej zniknąć w sieciówce. Oto one!

1. Płaszcz z tkaniny z domieszką wełny kosztuje teraz 199 zł (wcześniej 399 zł). Taka klasyczna propozycja powinna znaleźć w szafie każdej z nas.

2. Czarna dwurzędowa marynarka kosztowała w Zarze jeszcze niedawno 199,99 zł (teraz zaledwie 89,99 zł). Będzie pasować to mom jeans lub do eleganckiej sukienki.

3. Granatowy płaszcz z Zary o męskim kroju to nasza perełka! Jego oversizowy krój sprawi, że będziesz wyglądać w nim elegancko i casualowo jednocześnie. Kosztuje teraz 199 zł (wcześniej 399 zł).

4. Skórzane botki z suwakiem na obcasie to nasz kolejny hit z jesiennej wyprzedaży z Zary. Kosztowały 299,99 zł - teraz będą wasze za pół ceny!

5. Numer pięć w naszym zestawieniu wyprzedażowym z Zary to koszulowa kurtka w kratę. Kurtka koszulowa o długim kroju kosztuje teraz 119 zł (wcześniej 249 zł). W takim płaszczu zakochało się wiele polskich gwiazd, w tym Anna Lewandowska.

6. Sukienka o długim kroju z Zary za 89,99 zł (wcześniej 199,99 zł) to prawdziwy hit! Po pierwsze ze względu na długość maxi, po drugie ze względu na kwiatowy wzór, po trzecie ze względu na piękne i ultramodne w tym sezonie bufiaste rękawy!

7. Czym byłaby jesień i zima bez miłego w dotyku sweterka w twojej szafie? No właśnie! Zara proponuje na wyprzedaży listopadowe lawendowy sweterek z zakrytym dekoltem. Ciepło, romantycznie i tanio! Teraz kosztuje 69,90 zł (wcześniej 139,99 zł). PS. Dostępny jest też w kolorze czerwonym!