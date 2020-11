Agnieszka Woźniak - Starak nie przestaje zachwycać swoimi boskimi stylówkami! Paparazzi uważnie śledzą każdy krok dziennikarki, gdy wychodzi ze studia stacji TVN, dzięki czemu znów możemy podziwiać jej doskonały total look. Tym razem naszą szczególną uwagę zwróciły botki gwiazdy. To pozycja obowiązkowa w garderobie każdej kobiety, która chce wyglądać modnie w sezonie jesień - zima 2020! Zobaczcie sami!

Moda jesień 2020. Agnieszka Woźniak - Starak w botkach, które będą rządziły w najbliższych miesiącach! Ten model to prawdziwy hit

Agnieszka Woźniak - Starak doskonale wie, co jest modne i stylowe. Piękna dziennikarka kocha modę, a każda jej stylizacja przyciąga wzrok tysięcy fanek, które uwielbiają czerpać inspiracje z jej total looków. Gwiazda ma w swojej garderobie prawdziwe perełki, które są absolutnymi modowymi hitami. Co chwila możemy podziwiać jej doskonałe total looki. Nic więc dziwnego, że dziennikarka jest uważana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd!

Tym razem Agnieszka Woźniak - Starak w swojej najnowszej stylizacji postawiła na klasykę, a dominującym kolorem stała się czerń. Zobaczcie, jak wyglądała dziennikarka wychodząc ze studia stacji TVN. Od jej jesiennego total looku ciężko oderwać wzrok!

Jesień mamy już w pełni, a co za tym idzie na pewno wiele kobiet ma jeszcze w planach zakup pięknych botków. Jeśli zatem jeszcze się rozglądacie, to koniecznie zwróćcie uwagę na model, który ostatnio założyła właśnie Agnieszka Woźniak-Starak! To prawdziwy hit nadchodzących miesięcy, który świetnie będzie łączył się zarówno ze spodniami, jak i sukienkami czy długimi swetrami.

Gwiazda zdecydowała się dobrać do nich obcisłe, ciemne jeansy, różowy sweter, który idealnie łączy się z długim szalikiem oraz skórzany, czarny płaszcz. Całość wygląda wspaniale! My mówimy wielkie WOW! A Wam jak się podoba?