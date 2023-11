Chcesz uzupełnić swoją jesienną garderobę i szukasz czegoś oryginalnego? Postaw na skórzaną spódnicę, którą już teraz noszą wszystkie Instagramerki! Jej kolor, fason i krój sprawią, że nikt nie przejdzie obok ciebie obojętnie! To będzie prawdziwy must-have sezonu i zdecydowanie najbardziej pożądany trend jesieni! Zobacz jak wygląda!

Skórzana spódnica - najmocniejszy trend sezonu jesień-zima 2019/2020

Dla tych kobiet, które uwielbiają nosić spódnice to prawdziwa modowa gratka! W Zarze, ulubionej sieciówce gwiazd, Trendsetterek i Instagramerek a nawet samej księżnej Kate, co jakiś czas pojawiają się prawdziwe perełki, które od razu stają się hitem. Tak było z bufiastą bluzką w której pokazała się Natalia Siwiec czy romantyczną sukienką Wiktorii Gosiewskiej. Poniżej zobaczcie hit, który aktualnie podbija serca wszystkich Instagramerek!

Z czym nosić skórzaną spódnicę?

Szykowna, stylowa i bardo modna skórzana spódnica to doskonała baza jesiennych stylizacji. Nosimy ją do grubych oversize’owych swetrów lub golfów, idealnie sprawdzi się również z marynarką w kratę, a nawet sportową bluzą z kapturem! Kolor: bordo, zieleń butelkowa, oczywiście wszelkie odcienie brązów od karmelu, toffi do jasnobeżowych, ale również ponadczasowa klasyczna czerń!

Spódnica, która w szybkim tempie zdobywa popularność i o której mowa, wyróżnia się oryginalnym krojem a uwagę przyciąga jej plisowana falbana. Ozdobne kieszenie i szlufki oraz pasek w talii podkreśla kształty i dodaje charakteru. Aktualnie jest dostępna we wszystkich rozmiarach i dwóch kolorach: brązowym i czarnym. Jej niska cena 109 zł, sprawia, że może sobie na nią pozwolić każda z nas! Poniżej zobaczcie sami!

Spódnica Zara, 109 zł. Jak wam się podoba ten krój i kolor?