Media Markt szykuje się coraz bardziej do Black Friday 2019, który w tym roku wypada 29 listopada. Od kilku lat Media Markt zaskakuje swoich klientów coraz większymi okazjami cenowymi. Co zaproponuje na wyprzedaży w Black Friday 2019 w tym roku? Media Markt to doskonale znana chyba wszystkim polskim klientom sieć sklepów oferujących sprzęt AGD, RTV, fotograficzny i komputerowy. Media Markt na Black Friday w 2018 roku przygotowało wiele promocji - np. część telefonów i aparatów cyfrowych można było kupić nawet o 300 złotych taniej. Laptopy były przecenione średnio od 200 do nawet 350 złotych. Fani Play Station część gier mogli kupić o 100 złotych taniej. Jak będzie w tym roku?

Media Markt - wyprzedaże na Black Friday 2019

Niestety na razie Media Markt nie zdradził, czy promocje w tym roku na Black Friday 2019 będą podobne do tych z 2018 roku. Mimo to atmosfera i tak jest już podgrzewana! Na 3 tygodnie przed Black Friday Media Markt obniżył wszystkie ceny o 5 procent (wystarczy, że dodasz je do koszyka online, a automatycznie promocja powinna się naliczyć). Dodatkowo, jeśli jesteś w Klubie, dostawa jest darmowa.

Black Friday a Cyber Monday - czy w Cyber Monday wyprzedaże będą większe?

Przypominamy, że jeśli nie zdążysz zrobić zakupów w Black Friday, większość sklepów przedłuża swoje wyprzedaże aż do poniedziałku - wtedy zakupy możesz zrobić podczas Cyber Monday. Promocje w Cyber Monday mogą nieco się różnić od tych zaplanowanych na Black Friday 2019.

