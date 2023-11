Black Friday tuż, tuż! 29 listopada zacznie się wyprzedażowe szaleństwo, a my już teraz informujemy, w których sklepach można spodziewać się największych przecen. Każdego roku wszyscy czekają na wyprzedaże w: Media Markt, H&M, Zara, Reserved, Mohito. Takie sieciówki jak Zara czy H&M przeważnie czekają do ostatniej chwili, by ogłosić jakie wyprzedaże przygotowali dla swoich klientów. Pozostałe sklepy nie czekają do ostatniej chwili i minimum kilka dni wcześniej informują, co i o ile taniej będzie można kupić w Black Friday.

Black Friday 2019: nowa lista sklepów, które biorą udział w Black Friday

Oto nowa lista sklepów, które biorą udział w Black Friday. Przypominamy, że ta lista będzie cały czas się rozszerzać. Co chwilę nowe sklepy dołączają do promocji w Czarny Piątek:

Triumph - promocja -30% w terminie 29.11. - 02.12.

Oral B

Media Markt

Sephora

RTV Euro AGD

BonPrix

Media Expert

Philips

Decathlon

Allegro

Intersport

Orange

Lady Makeup

Home&You

eMag

Gino Rossi

Gatta

Ole! Ole!

Ecco

4F

Intimissimi

Reserved

Smyk

Zalando Lounge

Douglas

Minti

Van Graaf

Diverse

CCC

Wojas

NA-KD

New Balance

Promod

Orsay

Eobuwie.pl

Simple

Puma

Monnari

Kazar

Venezia

Etam

Cropp

Sinsay

Mohito

Laurella

House

Pakamera.pl

Oczywiście ta lista jest bardzo wstępna i w miarę upływu czasu będziemy was informować o nowych promocjach na Black Friday 2019.

Black Friday 2019 - co to za dzień?

Black Friday czyli Czarny Piątek to dzień największych wyprzedaży w całym roku. Wyprzedaże odbywają się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych cyklicznie co roku, na ogół w ostatni piątek listopada, następnego dnia po słynnym Święcie Dziękczynienia.

Wyprzedaże z okazji Black Friday uznawane są za największe wyprzedaże pojawiające się w sklepach czyli największe obniżki cen. W Polsce ten dzień, choć nie jest jeszcze tak popularny jak w USA, z każdym rokiem staje coraz bardziej znany. Wśród polskich konsumentów określany jest jako Black Friday Polska, ale i również po prostu jako Czarny Piątek.

