Już dziś wieczorem kolejna odsłona dziesiątej edycji "The Voice of Poland"! W najnowszym odcinku talent-show uczestnicy wezmą udział w bitwach. Jak już wiemy, na scenie swoimi głosami zachwycą Iwona i Kacper, którzy doprowadzili Margaret i Michała Szpaka niemal do łez! Sporo emocji z pewnością przyniesie również występ Jerzego i Damiana z drużyny Kamila Bednarka. Uczestnicy show zaśpiewają piosenkę "Rock'n' Roll in Love" z repertuaru... Tomsona i Barona!

Jak Tomson i Baron zareagują, gdy usłyszą pierwsze dźwięki własnego utworu? Zobaczcie, co wydarzy się w dzisiejszym odcinku "The Voice of Poland"! Będziecie oglądać? My z pewnością!

