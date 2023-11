Już w najbliższą sobotę zobaczymy kolejną odsłonę 10. edycji "The Voice of Poland"! Jak już wiemy, jurorzy zakończyli przesłuchania w ciemno i teraz w show rozpoczną się bitwy uczestników wszystkich drużyn. W najnowszej odsłonie programu na scenie wystąpią m.in. Iwona Kmiecik i Kacper Fułka z drużyny Margaret. Uczestnicy z drużyny wokalistki zaśpiewają wielki hit Phila Collinsa "Against All Odds". Iwona i Kacper dadzą czadu i zachwycą swoimi głosami. Ale kogo do dalszego etapu show wybierze Margaret? Tego dowiemy się już w sobotę.

Co ciekawe, okazuje się, że w 10. edycji "The Voice of Poland" producenci wprowadzili spore zmiany w zasadach show. Do tej pory jurorzy w trakcie trwania bitew mogli trzy razy podkradać sobie uczestników. Teraz będą mogli to robić tyle razy, ile tylko będą chcieli. Oznacza to, że ostateczny skład każdej z drużyn poznamy dopiero po ostatnich bitwach.

Zanim więc dowiemy się, kto ostatecznie przejdzie do następnego etapu show, posłuchajcie pięknego występu Iwony i Kacpra z drużyny Margaret!

Kogo wybierze Margaret?