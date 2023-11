Tragiczna śmierć Piotra Woźniaka-Staraka wstrząsnęła wszystkimi. Utalentowany producent filmowy zginął w wypadku do którego doszło 18 sierpnia na jeziorze Kisajno na Mazurach. Blisko trzy miesiące od śmierci Piotra Woźniaka-Staraka odbyła się uroczysta premiera ostatniego filmu, który wyprodukował. Na oficjalnym pokazie "Ukrytej gry" nie mogło zabraknąć jego bliskich oraz aktorów, którzy zagrali w głośnej produkcji. Po projekcji filmu Bill Pullman, odtwórca głównej roli w filmie w jednym z wywiadów opowiedział o wspólnych świętach spędzonych z Piotrem Woźniakiem-Starakiem i jego rodziną!

Bill Pullman wspomina święta z Piotrem Woźniakiem-Starakiem

Ponad roku temu Agnieszka Woźniak-Starak opublikowała w sieci zdjęcie na którym pozowała z mężem i hollywoodzkim aktorem. Teraz Bill Pullman w rozmowie z "Faktem" przyznał, że Piotr Woźniak-Starak zaprosił go na święta Wielkanocne do Zakopanego. Jak wspomina swój pobyt w górach i co go najbardziej zachwyciło?

Budynki w Zakopanem są wspaniałe i ilość dekoracji, którymi są ozdobione jest wyjątkowa. Mogłem się więcej o nich dowiedzieć w okresie Wielkanocy, podczas której byłem gościem rodziny Staraków. Zdałem sobie sprawę, że wiele je łączy z baśniami. Niezwykłe historie powstają z tych wiejskich tradycji- Bill Pullman mówił w rozmowie z Faktem.

Bill Pullman zdradził przy okazji, że podczas swojej wizyty w domu Piotra Woźniaka-Staraka poznał Sebastiana Karpiela-Bułeckę. Co mówi o jego muzyce?

I ta góralska muzyka... Poznałem Sebastiana z Zakopower i usłyszałem mnóstwo dobrej muzyki- zdradził aktor. Połączenie tych wszystkich wspomnień sprawia, że ten film (Ukryta gra przyp. red) jest naprawdę wyjątkowy- dodał Bill Pullman.

Bill Pullman wspominał święta spędzone z Piotrem Woźniakiem-Starakiem.

Producent filmowy zginął 18 sierpnia 2019 roku.

