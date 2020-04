Niektóre sklepy Biedronka są czynne całą dobę od 7 kwietnia do końca tygodnia. Popularna sieć sklepów, aby zachęcić klientów do nocnych zakupów przygotowała specjalne promocje. Do kiedy z nich skorzystamy i na jakich zasadach?

Do kiedy Biedronki będą czynne całą dobę?

Biedronka przed świętami wielkanocnymi wyszła naprzeciw swoim klientom i zdecydowała się otworzyć sklepy przez całą dobę w związku z obostrzeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa. Akcja cieszyła się ogromną popularnością i została przedłużona do 18 kwietnia.

Jakie promocje czekają na klientów, którzy zrobią zakupy w nocy?

W sklepach, które działają całą dobę można skorzystać z promocji „Mega Koszyk”. Osoby, które decydują się na większe zakupy mogą kupić wiele produktów bez obowiązujących limitów ilościowych i w promocyjnych cenach.

W godzinach 22 - 6 rano w dniach 15-18.04 w sklepach sieci Biedronka będą obowiązywały dodatkowe promocje dla osób, które wybrały się na większe zakupy. W ramach akcji „Mega Koszyk” każdej nocy będzie można kupić najpotrzebniejsze produkty w większych ilościach po bardzo atrakcyjnych cenach" - czytamy w komunikacie Biedronki na temat promocji.

Oto niektóre oferty specjalne:

Voucher na 15 zł przy zakupach za min. 99 zł

Książki i multimedia: drugi produkt 50% taniej

Wyprzedaż win 3 w cenie 2

Tekstylia za min. 50 zł 50 % taniej

Od poniedziałku 20 kwietnia w sklepach będą obowiązywały nowe limity! Przeczytasz o nich tutaj!

Ponadto - będą promocje dla seniorów! Jak wiadomo, godziny 10-12 w każdych sklepach są przeznaczone właśnie dla nich.

Dedykując specjalną ofertę promocyjną seniorom nie tylko pomagamy im oszczędzać – co dla tej grupy klientów jest szczególnie istotne – ale także w trosce o bezpieczeństwo dodatkowo zachęcamy ich do zakupów w przeznaczonych dla nich godzinach 10-12 - podkreślił Maciej Łukowski, dyrektor handlowy i członek zarządu sieci Biedronka.



Na specjalne promocje mogą liczyć również seniorzy!