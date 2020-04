Powstał skuteczny lek na koronawirusa! W najbliższych dniach ruszą pierwsze testy nowego preparatu 

Ta informacja napawa optymizmem! Minister nauki i technologii Brazylii Marcos Pontes przekazał, że brazylijscy naukowcy opracowali lek przeciw chorobie wywołanej koronawirusem, zwanej COVID-19. Co więcej skuteczność tego preparatu ma wynosić aż 94 procent! Nowy środek farmakologiczny zacznie być testowany już maju. Sprawdźcie szczegóły!

Lek przeciw COVID-19 ma mieć 94 procent skuteczności

To bardzo ważna wiadomość dla każdego z nas. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na powrót do normalnego trybu pracy i życia, jednak panująca epidemia niestety nam to w dalszym ciągu uniemożliwia. Jednak informacja, która dotarła z do nas z Brazylii daje nadzieję, że już niedługo będziemy mogli skutecznie walczyć z chorobą, którą wywołuje koronawirus.

Minister nauki i technologii Brazylii Marcos Pontes poinformował, że brazylijscy naukowcy opracowali lek przeciwko chorobie wywołanej koronawirusem. Preparat ma mieć aż 94 procent skuteczności. Szef brazylijskiego resortu nauki i technologii twierdzi, że nowy środek farmakologiczny powoduje niewiele skutków ubocznych. Słowa ministra cytuje m.in. serwis internetowy Euronews.

Zdaniem przedstawiciela administracji prezydenta Jaira Bolsonaro, którego słowa cytuje m.in. brazylijska stacja TV Record, już za kilka dni ruszą pierwsze testy nowego leku na łącznej grupie 500 osób, które są zakażone koronawirusem. Testy mają potrwać około 4 tygodni. Brazylijski minister nie chce jednak na razie ujawniać nazwy nowego preparatu, aby uniknąć niepotrzebnego wyścigu po lek. Teraz najważniejsze jest jak najszybsze wykonanie dokładnych testów.

Minister nauki i technologii Brazylii Marcos Pontes poinformował, że brazylijscy naukowcy opracowali lek przeciw COVID-19.

Preparat ma mieć aż 94 procent skuteczności!