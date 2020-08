Biedronka wyprzedaje hitowe klapki za 17 złotych! Podobne ma Małgorzata Rozenek - są hitem Instagrama!

Szukasz idealnych klapków na lato i początek jesieni 2020? Model w stylu gwiazd znaleźliśmy... uwaga! W Biedronce! Zgadza się - boskie klapki w trzech rodzajach: z połyskującym paskiem, z czarną kokardą oraz naszym zdaniem, najpiękniejsze - te z szarym futerkiem, możecie upolować w Biedronce do 19 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Klapki są lekkie i wygodne, dostępne w rozmiarach od 37 do 41. Najbardziej jednak kusząca jest ich cena - klapki z futerkiem w Biedronce kosztują zaledwie 17,99 zł.

My totalnie się zakochaliśmy w tym modelu! Futerko ma piękny neutralny kolor, a w dodatku jest idealnie miękkie. Takie klapki możesz spokojnie nosić w domu lub nawet wyjść w nich na spacer. Klapki z futerkiem lubią towarzystwo dziewczęcych sukienek lub po prostu t-shirtu i szortów.

Klapki z futerkiem są jednym z najbardziej kontrowersyjnych dodatków - o to czy są ładne czy po prostu brzydkie, kłócą się fani mody już od lat. My należymy do grupy, która ubóstwia te klapki - i jak się okazuje - nie jesteśmy sami! Klapki z futerkiem są niezwykle popularne wśród polskich gwiazd. Ma takie w swojej szafie m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan. Gwiazda postawiła na model Emu w różowym kolorze.

Życia bez futrzanych klapków nie wyobraża sobie również Magdalena Frąckowiak, która swoim lookiem udowadnia, że klapki z futerkiem można nosić równie dobrze jesienią - i to z rajstopami! My to kupujemy!