Skąd wzięły się nowe plotki o ciąży Beyonce? Gwiazda sama je wywołała, czule patrząc na swój brzuch i dotykając go podczas koncertu. Ten charakterystyczny gest wyjątkowo kojarzy się z Beyonce, która w ten sposób ogłosiła swoją pierwszą ciążę z Blue Ivy.

Did i not tell y’all Beyoncé is pregnant when she did her Coachella set? pic.twitter.com/ruH2PYiogg

— ukht w/the good hair (@onikashabibii) 8 lipca 2018