Bestsellery Empiku 2021: Julia Wieniawa zaskoczyła stylizacją. Popatrzcie tylko na ten gorset!

Monika Brodka zmieniła fryzurę. Wróciła do naturalnego koloru włosów, ale to nie jedyna zmiana! Jak teraz wygląda?

Monika Brodka rzadko uczestniczy w medialnych wydarzeniach. Piosenkarka całkowicie poświęca się tworzeniu muzyki i koncertowaniu. Jednak wczoraj powiła się na gali rozdania nagród Bestsellerów Empiku i skupiła na sobie uwagę. Artystka zaprezentowała nowy look. Pasuje jej? Zobacz także: Blanka Lipińska, Magda Mołek, Roksana Węgiel i inne gwiazdy na gali Bestsellery Empiku 2019! Nowa fryzura Moniki Brodki Monika Brodka pojawiła się na gali Bestsellerów Empiku 2019. Okazuje się, że artystka ponownie zdecydowała się na metamorfozę. Tym razem wróciła do swojego naturalnego koloru włosów oraz postawiła na grzywkę. Na wczorajszej gali zdecydowała się na czerwony lekko oversizowy garnitur oraz pantofle w podobnym kolorze. Jak oceniacie tę metamorfozę? Monika wciąż utrzymuje jednak krótką długość włosów. Tego typu fryzury charakterystyczne są dla niej już od wielu lat. Artystka zdecydowanie nie jest zwolenniczką długich fryzur. Zobacz także: Kayah i Viki Gabor w ostatniej chwili odwołały występ na gali TVN! Dlaczego ich nie zobaczymy? Monika Brodka zaprezentowała nową fryzurę na gali Bestsellery Empiku 2019 Swoją metamorfozę udokumentowała również na swoim Instagramie: Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Brodka Official (@missbrodka) Gru 29, 2019 o 1:49 PST