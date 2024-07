1 z 8

Tomasz Wasilewski otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia za scenariusz do filmu "Zjednoczone Stany Miłości". Młody reżyser i scenarzysta odbierając statuetkę podziękował za uznanie.

Dziękuję Berlinale za ugoszczenie nas. Dziękuję za nagrodę. Piszę po to, żeby reżyserować, ale teraz muszę pisać chyba więcej - powiedział trzymając w ręku statuetkę.

Wcześniej Tomasz Wasilewski, reżyser i scenarzysta filmu startującego w konkursie głównym, wyjaśnił na konferencji, dlaczego zrobił film o kobietach.

Akcja filmu toczy się na początku roku 1990 i moje bohaterki, a także bohaterowie są na zakręcie życiowym - mówił w piątek Wasilewski na spotkaniu z dziennikarzami. - W moim domu zawsze był kobiety - moja mama, jej przyjaciółki, moja starsza siostra i jej koleżanki - na cały okres transformacji po upadku komunizmu patrzyłem więc ich oczami - dodał reżyser.

Prawie wszyscy aktorzy i twórcy filmu byli obecni na festiwalu. Najbardziej błyszczała Magdalena Cielecka, w dniu rozdania nagród świętowała też swoje urodziny. Wybrała na czerwony dywan żółtą, przyciągającą wzrok kreację od Tomasza Ossolińskiego i srebrne sandałki na szpilce z Zalando. Dzień wcześniej Cielecka olśniewająco wyglądała w czerwonej kreacji także Tomasza Ossolińskiego.

O czym jest film Zjednoczone Stany Miłości?

Fabuła filmu osadzona jest w Polsce początku lat 90., po przemianach ustrojowych. Cztery kobiety w różnym wieku decydują, że to również dobry czas do zmian w swoim życiu. Zaczynają walkę o szczęście i spełnienie marzeń. Agata (Julia Kijowska) to młoda matka uwięziona w nieszczęśliwym małżeństwie, która szuka ucieczki w innym, niemożliwym do spełnienia związku. Renata (Dorota Kolak) to starsza nauczycielka zafascynowana swoją sąsiadką Marzeną (Marta Nieradkiewicz) - samotną byłą królową piękności, której mąż pracuje w Niemczech. Siostra Marzeny - Iza (Magdalena Cielecka), dyrektorka szkoły, kocha się w ojcu jednej ze swoich podopiecznych.