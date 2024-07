1 z 16

Jacek Cygan to najpopulaniejszy tekściarz w naszym kraju. Napisał hity dla między innymi takich gwiazd jak Edyta Górniak, Kayah, Lady Pank czy Sylwia Grzeszczak. Tych gwiazd jest wiele, a na wczorajszym benefisie na cześć autora tekstów kilka z nich postanowiło go wesprzeć. Zobacz: Cygan o karierze Górniak: Nie wkładajmy jej do grobu

Benefis odbył się w Studiu Muzycznym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej, a poprowadzili go dziennikarze Programu 3 Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. To spotkanie miało być wstępem do książki "Życie jest piosenką autorstwa" Jacka Cygana. Warto również wspomnieć, że Cygan to nie tylko autor piosenek, ponieważ w Teatrze Stu w Krakowie wystawiana jest jego sztuka "Kolacja z Gustavem Klimtem". Dokonania tekściarza śledzą i wspierają liczne gwiazdy, które towarzyszyły mu podczas wczorajszego wieczoru. Byli to między innymi Grażyna Torbicka, Majka Jeżowska czy Mietek Szcześniak.

Zobacz zdjęcia z benefisu: