Będzie wojna w Polsce? Jest nowa wizja Krzysztofa Jackowskiego! Przerażające słowa jasnowidza

W sieci pojawiło się nagranie z najnowszą wizją Krzysztofa Jackowskiego! Najsłynniejszy obecnie jasnowidz w Polsce po raz kolejny wspominał o tym, że czekają nas naprawę bardzo trudne chwile. Ostatnio Krzysztof Jackowski ostrzegał, że coś niepokojącego może wydarzyć się na południu Europy.

Teraz jasnowidz powiedział, czy według niego wojna wybuchnie również w Polsce. Czy nasz kraj straci suwerenność?

Na kanale Krzysztofa Jackowskiego na youtube.com pojawił się ostatnio nowy film, w którym jasnowidz ostrzega przed tym, co według niego już się zaczęło. Według Krzysztofa Jackowskiego koronawirus to coś, co ma przyćmić coś znacznie większego i jeszcze bardziej przerażającego niż sam wirus.

Czy według jasnowidza w Polsce dojdzie do wojny?

Krzysztof Jackowski w swojej wypowiedzi sugeruje, że kryzys związany z pandemią koronawirusem może być początkiem czegoś znacznie gorszego, na co jesteśmy stopniowo przygotowywani.

Zwróćcie, uwagę na pewną rzecz - ta sytuacja z koronawirusem trwa już kilka miesięcy, ludzie dostają pierwsze rachunki za czas przestojów, za czas strat. Bardzo dużo ludzi jest zadłużonych, firm, jednostek, osób cywilnych jest zadłużonych. Zwróćmy uwagę, że sytuacja jest bardzo trudna dla wielu z nas i teraz zachowanie rządu jest bardzo dziwne. Jeszcze na początku tą dziwność można było tłumaczyć, mamy wirus, jest tak jak jest, ale teraz sytuacja jest dziwna. Zwróćcie uwagę, że ten rząd oczywiście mówi o pomocy, zabezpieczeniach, tarczach. Niektórym ludziom dopłacają - być może dopłacają do ich przyszłego bankructwa, żeby na początku nie krzyczeli, żeby to nie było takim szokiem. Zwróćcie uwagę, że ten rząd nie mówi konkretnie nic na temat sytuacji gospodarczej, na temat tego, co się może wydarzyć i kiedy to się zacznie kończyć. (...) Jak patrzę w telewizji, jak oni coś mówią, tłumaczą ja mam wrażenie, że oni doskonale wiedzą do czego to prowadzi, czyli to jest kompletna sprzeczność - nie to, że oni nie wiedzą, jak uspokoić ludzi, jak im dać nadzieję, tylko oni doskonale wiedzą, że to, do czegoś konkretnego prowadzi, do czegoś na co się zgodzili i co wiąże się ze słowem suwerenność - mówi Krzysztof Jackowski. (...) Uwierzyliśmy w pewien nonsens społeczny, na podstawie tego pogrążyliśmy gospodarkę, daliśmy na to zgodę w pewnym sensie, śpiąc, i wypatrujemy gdzie się coś teraz może stać - słuchajcie, to już się dzieje! - grzmiał jasnowidz.