Nowa wizja Krzysztofa Jackowskiego przeraża! Jesienią wydarzy się coś strasznego? Jasnowidz mówi o okupacji!

Jest nowa, przerażająca wizja Krzysztofa Jackowskiego. Jasnowidz opublikował w sieci nowe nagranie, w którym opowiada, co - według niego- już wkrótce może wydarzyć się w Polsce i na świecie. Krzysztof Jackowski już od dłuższego czasu ostrzega, że czeka nas naprawdę trudny czas. W najnowszej wizji ponownie wspominał o wojnie i przyznał, że według niego może dojść do okupacji! Sprawdźcie, co dokładnie powiedział Krzysztof Jackowski.

Nowa wizja Krzysztofa Jackowskiego

Krzysztof Jackowski w najnowszym filmie opublikowanym na jego kanale na youtube.com nawiązał do swoich wcześniejszych wizji, w których opowiadał o możliwej wojnie, która miałaby rozpocząć się już na przełomie czerwca i lipca. Teraz najsłynniejszy jasnowidz w Polsce zdradził, że wszystko może zacząć się gdzieś w Europie, a najgorsze ma się wydarzyć jesienią!

(...) nadal mamy sytuację związaną z pandemią w Europie, w Stanach, na świecie. Już się do niej przyzwyczailiśmy, już ją zaakceptowaliśmy społecznie- czerwiec przełom lipca i czerwca, mówiłem o ruchach militarnych- (...) nastąpi zajęcie, to jeszcze nie będzie wojna, ale coś bardzo niepokojącego się stanie, ponieważ nastąpi zajęcie- nie wiem, może jakiegoś terytorium, jakiegoś miasta, przygranicznych miejsc. Gdzieś, może się mylę co do rejonu, ale właśnie rejon południa Europy. To się stanie bezkrwawo, ale militarnie. (...) nawet jak to się stanie nie będzie reakcji jednoznacznej np. Unii Europejskiej, chociaż źle- może będzie jakaś reakcja dyplomatyczna, ale nie będzie działań. I to dane państwo, które będzie okupowane o to będzie miało pretensje. Jeżeli miałbym się pokusić i powiedzieć od kiedy ta cała sytuacja, którą de facto ja od kilku lat nazywam, że w 2020 roku, że zacznie się coś co nazwiemy wojną, to będzie trwało 3,5 roku i to coś , co się zaczęło, co trwa i co jest, bardzo poważnie zaniepokoi w okresie jesieni. (...) Tak na poważnie może się coś zacząc w okresie października, listopada, może wrzesień, ale ja bym to na jesień wymienił, takie centrum, że już będziemy pewni wszystkiego- mówił Krzysztof Jackowski.

Co ciekawe, Krzysztof Jackowski nie wyklucza, że wszystko co już wkrótce ma się wydarzyć może być zaplanowane. Co wspólnego z tym, co ma się wydarzyć ma pandemia koronawirusa? Krzysztof Jackowski sugeruje, że poprzez wprowadzane obostrzenia możemy być przygotowywani do czegoś, co nas czeka. Pandemia ma odwrócić naszą uwagę od tego, co wydarzy się na świecie?

Jeżeli ktoś to zaplanował, lub jakieś państwa to zaplanowały to może być długi czas w którym jednoznacznie nie będziemy widzieli, co się tak naprawdę dzieje na świecie z tej przyczyny, że jest to zaplanowane. To idzie w taki sposób, żebyśmy się skupiali głównie na jednym- jest to pandemia. (...) Wielu ludzi już przestaje w to wierzyć, ale społecznie to zaakceptowaliśmy, spodziewamy się, że ta pandemia będzie z nami latami, a być może cały czas. (...) To jest realizowany plan, oczywiście może coś się wydarzyć, że ten plan się nie powiedzie- wyznał jasnowidz.

Wizja Krzysztofa Jackowskiego przeraża i daje do myślenia! Wierzycie w jego słowa?

Krzysztof Jackowski podzielił się przerażającą wizją.