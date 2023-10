Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich fanów trylogii "365 dni". Blanka Lipińska w rozmowie z Party.pl zdradza, że od kilku lat pracuje nad nową książką, która jest już na finiszu. Niestety, ciągle nie może jej dokończyć, a wszystko dlatego, że autorka jest po prostu... szczęśliwa.

Plany są, ale jak jesteś szczęśliwy, to proces twórczy jest tak trudny... - mówi nam Blanka.

Co ma na myśli?

Zarówno książki z cyklu "365 dni", jak i filmy na ich podstawie, cieszą się wielką popularnością, Blanka Lipińska nie ma więc zamiaru rezygnować z kontynuacji swojego dzieła. W rozmowie z Party.pl przyznała jednak, że idzie jej to opornie, a wszystko dlatego, że jest... szczęśliwie zakochana.

Gwiazda zaczęła pisać czwartą część już kilka lat temu, ale wciąż nie może jej skończyć:

Jestem szczęśliwa. Plany są, ale jak jesteś szczęśliwy, to proces twórczy jest tak trudny, bo masz tyle ciekawszych rzeczy do roboty. Od dwóch miesięcy zbieram się do skończenia „czwórki”. Ja napisałam czwartą część trylogii! Będzie, tak, ale kiedy, nie wiem… Zaczęłam ją 5 lat temu, proces trwa! - mówi nam szczerze Blanka.