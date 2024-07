Natalia Siwiec odpadła wczoraj z rywalizacji o Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami". Przed startem show modelka była typowana jako jedna z faworytek i w pierwszych kilku odcinkach mogła cieszyć się ogromnym wsparciem publiczności. To jednak nie wystarczyło, aby dotrzeć do finału programu. Przypomnijmy: Natalia Siwiec odpadła z Tańca z Gwiazdami

Reklama

Jurorzy, szczególnie żeńska część, początkowo podchodzili ze sporo rezerwą do celebrytki i nie szczędzili jej słów krytyki. Przełomowy okazał się występ sprzed tygodnia, choć wczoraj już zabrakło jej szczęścia. Dość sceptycznie nastawiona do Miss Euro była Beata Tyszkiewicz, ale nawet ona przekonała się do modelki. Czym Natalia zaskarbiła sobie jej sympatię? W piątkowym odcinku Tyszkiewicz pochwaliła Siwiec, że mimo wielu obowiązków i treningów, ta znalazła czas, aby wziąć udział w akcji charytatywnej, o której pisaliśmy tutaj.



Jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz pani Natalio. Bardzo dziękuję, że mimo treningów i tego wszystkiego, znalazła pani czas, aby kilka dni temu przyjść i dekorować pisanki i wesprzeć ważną akcję - powiedziała tuż po występie Natalii.

Siwiec była wyraźnie zawstydzona, ale komplement przyjęła z uśmiechem. Będziecie za nią tęsknić w "Tańcu z Gwiazdami"?

Zobacz: Siwiec marzy o trójkącie z mężem i Klimentem

Zobacz także

Reklama

Galeria zdjęć z piątego odcinka "Tańca z Gwiazdami":