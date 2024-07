Beata Tadla nie rozpacza po zwolnieniu z Telewizji Polskiej, lecz stawia na swój rozwój. Dziennikarka, która na początku roku otrzymała wypowiedzenie z pracy w TVP, ma już bardzo konkretne plany na przyszłość. Co będzie robić? Oprócz tego, że z pewnością wróci do pracy na uczelni, gdzie uczy młodych adeptów dziennikarstwa, to ma również zupełnie inne plany. Prawdopodobnie założy własną działalność. (Polecamy: Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych, czyli tzw. kuroniówka?)

Beata dojrzewa do tego, by założyć własną firmę i uniezależnić się od zmiennych gustów telewizyjnych - czytamy w "Rewii".

Czy oznacza to, że Beata Tadla na zawsze pożegna się z telewizją? W najbliższym czasie raczej nie zobaczymy dziennikarki na ekranach telewizorów. Jak już wcześniej informowaliśmy, Tadla kończy właśnie studia podyplomowe z kształcenia i emisji głosu. A jej nowa firma prawdopodobnie będzie zajmowała się m.in. właśnie szkoleniami z tego zakresu. Ponadto dziennikarka wciąż pracuje nad książką „Czego oczy nie widzą”, która ma ujawnić kulisty pracy w telewizji.

Beata Tadla otworzy swoją firmę.

Prawdopobnie będzie prowadzić szkolenia z emisji głosu.