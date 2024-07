Beata Tadla napisze książkę! Po zwolnieniu z TVP dziennikarka szuka innych pomysłów na swoją karierę. W wielu wywiadach, które udzieliła w ostatnim czasie podtrzymuje, że teraz robi sobie przerwę od telewizji, by powrócić z nowymi projektami. Jak się okazuje jeden z nich jest już powoli realizowany. Beata Tadla pisze książkę. O czym? W rozmowie z gazetą.pl prezenterka zdradziła, że chciałaby opowiedzieć o pracy w telewizji od kulis:

Piszę książkę o pozaantenowych sytuacjach, emocjach. O tym, czego widz nie widział. Przecież nasza praca to nie tylko czas w okienku, kiedy nas widać. To ogrom zadań, często trudnych, czasem zabawnych. Praca nad Wiadomościami zajmuje wiele godzin, zaczynaliśmy od kolegium o 9.30, by potem o 19.30 zaprezentować efekt działań całego świetnego zespołu.

Dziennikarka podkreśla jednak cały czas, że praca na wizji to była jej wielka pasja. Wciąż jednak ma nadzieję na nowe wyzwania:

Praca w telewizji była moją wielką miłością. Ale cały czas myślę, że wszystko co najlepsze dopiero przede mną. Wie pani, my jesteśmy nauczeni, że trzeba się poniewierać przeszłością. Takie to polskie. Tacy jesteśmy pogmatwani przez przeszłość i wmówiono nam, że to jest ważne. Dla mnie ważna jest moja teraźniejszość i przyszłość. Dlatego jeśli zawieszam rozdział "telewizja", to myślę, że muszę wyciągnąć wnioski z tego, co do tej pory robiłam.