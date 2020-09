Niepokojące informacje dotarły do mediów tuż przed rozpoczęciem 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jeden z największych artystów tej muzycznej imprezy, Włodzimierz Korcz, w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że jest zakażony koronawirusem. Oznacza to, że kompozytor najprawdopodobniej nie będzie mógł wystąpić z Alicją Majewską na festiwalu. Muzycy mieli świętować 45-lecie pracy artystycznej. Jak zatem przechodzi chorobę Włodzimierz Korcz? Sprawdźcie szczegóły.

Zobacz także: Koronawirus w zespole "Mazowsze". Aż 22 osoby są zakażone! "Nie lekceważcie zaleceń!" apelują w oświadczeniu

Włodzimierz Korcz zakażony koronawirusem! Artysta nie wystąpi na festiwalu w Opolu

To miało być ich wielkie święto - Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz obchodzą bowiem w tym roku 45-lecie pracy artystycznej. Kompozytor razem z piosenkarką miał wystąpić podczas 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Muzycy przygotowali wyjątkowy koncert, ale niestety wiele wskazuje na to, że na opolskiej scenie wystąpi jedynie Alicja Majewska. Włodzimierz Korcz w rozmowie z "Super Expressem" wyznał, że jest zakażony koronawirusem. W tej smutnej sytuacji pocieszające jest jednak to, że artysta przechodzi chorobę bezobjawowo. To jednak oczywiście nie zwalnia kompozytora z odbycia kwarantanny.

Mam koronawirusa. Jest bezobjawowy. Czekam na wyniki kolejnego wymazu, miałem go wczoraj. Wszystko wskazuje na to, że nie będę mógł pojechać do Opola. Alicja zostanie sama. Jestem jednym z wielu podobnych przypadków. Nie wolno mi się nigdzie ruszyć, jestem na kwarantannie - powiedział Włodzimierz Korcz w rozmowie z "Super Expressem".

Kompozytor w rozmowie z tabloidem zdradził również, że koronawirusem zaraził się na jednej z prób.

Zaraziłem się na próbie. Na miejscu były osoby, które go miały. Miałem delikatny kaszel, poszedłem do lekarza i okazało się, że to zapalenie krtani, przy okazji wykonano test i wyszedł pozytywny.

Oczywiście Włodzimierz Korcz nie ma żadnych wątpliwości, że tak doświadczona piosenkarka jak Alicja Majewska, z pewnością świetnie poradzi sobie na scenie w Opolu.

Alicja jest artystką, która tyle razy dawała sobie radę i wiem, że i teraz zaśpiewa znakomicie - powiedział "Super Expressowi", Włodzimierz Korcz.

Trzymamy kciuki za wielkiego kompozytora i życzymy dużo zdrowia!

