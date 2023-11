Beata Tadla wygrała 8. edycję "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Dziennikarka zdobyła kryształową kulę pokonując Katarzynę Dziurską w tanecznej rywalizacji. Po hucznym afterparty i weekendzie, który opływał w gratulacje, dziennikarka umieściła szczery wpis na Instagramie.

"Emocje wciąż opadają, powrót do normalności trochę potrwa. Jestem szczęśliwa! Dziękuję wszystkim, którzy wspierali nas pięknymi gestami, dobrym słowem, trzymanymi kciukami❤ Moi najbliżsi przeżywali ze mną wzloty i upadki, widzieli, jak wiele wysiłku kosztował mnie każdy trening i każdy występ, towarzyszyli mi od początku do końca???? Jesteście niezwykli, bez Was nie byłoby tej radości❤ Dziękuję najlepszemu pod słońcem tancerzowi i trenerowi @jankliment za serce, talent i przyjaźń. Chylę czoła przed jego cudowną żoną @lenkakliment Dziękuję tym, którzy sprawili, że #tanieczgwiazdami stał się dla mnie przygodą życia! Cała ekipa @rochstartv pracująca przy programie to świetni fachowcy, kieruję w Waszą stronę ukłony i podziękowania. Gratuluję naszym rywalom @kasia_dziurska i @tomaszbaranski, konkurowanie z Wami było dla mnie zaszczytem! Chciałabym odpisać na każdy SMS, ale straciłam telefon i nie wiem, czy uda się odzyskać to, co w nim zapisane... Dziękuję wszystkim" - napisała pod zdjęciem.