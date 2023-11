Prezenty komunijne to coś, na co czeka każde dziecko, przystępujące do sakramentu. Poza wyjątkowym przeżyciem, komunia to okazja do obdarowania dziecka. Oczywiście im bliżej uroczystości, tym mocniej zastanawiamy się, co kupić dla chrześnicy, siostrzenicy czy po prostu córeczki naszych przyjaciół.

Reklama

Dzień komunii jest tym, w którym każda dziewczynka chce poczuć się wyjątkowo. Biały strój i uroczysta ceremonia, a później rodzinne spotkanie podnoszą rangę tego dnia. Zwyczajem jest, że każdy z zaproszonych gości przynosi prezent, właśnie z okazji tego specjalnego dnia. Dzieci czekają na ten moment z wypiekami na twarzy!

Czy prezent na komunię powinien być drogi?

Zdecydowanie cena prezentu nie powinna przekraczać możliwości gości. Z pewnością rodzice nie oczekują, że dziecko zostanie obdarowane kosztownymi gadżetami. Z drugiej jednak strony przyjęło się, że im bliższa rodzina, tym prezent jest “większy”. Jeśli naprawdę chcemy obdarować chrześnicę czymś, co będzie jej służyć przez dłuższy czas, dobrze skonsultować się z rodzicami i innymi gośćmi z najbliższej rodziny. Czasem warto złożyć się na upominek i wręczyć go wspólnie. W ten sposób zyskujemy pewność, że dziecko będzie zachwycone, a my nie nadwyrężymy własnego budżetu.

Elektronika - prezent zawsze w modzie

Dziecko przystępujące do pierwszej komunii jest już w tym wieku, że można zafundować mu coś, czego będzie mogło używać nie tylko do zabawy, ale również do nauki. Prezentem, który zawsze wzbudza zachwyt dziewczynki jest pierwszy, całkowicie własny laptop, którym nie muszą się dzielić z rodzeństwem. Jest to rzecz, w którą warto zainwestować (zwłaszcza jeśli składamy się w kilka osób), ponieważ posłuży jej przez kilka kolejnych lat.

Z serii upominków elektronicznych równie dobrze sprawdzają się czytniki, odtwarzacze muzyki, tablety, aparaty fotograficzne czy smartfony. Należy jedynie pamiętać, aby zawsze decyzję zakupową skonsultować z rodzicami. W ten sposób unikniemy ryzyka dublowania prezentów oraz stawiania rodziców w niezręcznej sytuacji np. obdarowując siostrzenicę telefonem, którego mama i tata zabraniają jej na co dzień używać.

Hitem ostatnich miesięcy są elektryczne deskorolki, ale zawsze przed takim zakupem, należy zasięgnąć opinii specjalisty, który pomoże wybrać najlepszy model. W internecie można znaleźć wiele zabawnych, ale również mrożących krew w żyłach filmów z wypadków na źle dobranym sprzęcie.

Biżuteria dla młodej damy

Nie ma co ukrywać, że dziewczynki kochają błyskotki, dlatego zawsze ucieszą się z bransoletki, kolczyków czy nowej zawieszki. Komunia nie oznacza obowiązku obdarowania dziecka krzyżykiem czy pamiątką związaną z religią. Ten akcent lepiej zostawić rodzicom i chrzestnym. Prawdziwa biżuteria z pewnością wywoła uśmiech na twarzy dziecka, zwłaszcza że w sklepach jubilerskich można dostać naprawdę ładne serie dla najmłodszych. Jeśli jednak zdecydujemy się na zakup czegoś, co nasza siostrzenica będzie mogła nosić również za kilka lat, warto pomyśleć o wygrawerowaniu np. daty, która będzie jej przypominać o tym wyjątkowym dniu.

Równie dobrym i uniwersalnym pomysłem na prezent jest zegarek. Obecnie jest wiele kolekcji przeznaczonych dla młodszych - zegarki są odporne na kurz, wodę czy stłuczenia, a jednocześnie dziewczęce i eleganckie. Każda młoda dama będzie mogła używać tego prezentu przez kilka lat.

Tradycyjne prezenty

Niewątpliwie do kanonu komunijnych prezentów można zaliczyć rower czy inny sprzęt sportowy. Na szczęście, z niewielkimi modyfikacjami w zależności od tego co jest w danym roku modne, tego typu podarunki sprawdzają się zawsze. Hulajnogi, rolki, deskorolki, trampoliny, a nawet quady to sprawdzony sposób na wywołanie uśmiechu na twarzy dziecka. Należy jednak pamiętać, aby wybierać rzeczy sprawdzonych firm i dobrej jakości. Takie, które dziecko wykorzysta przez kilka kolejnych lat, a jednocześnie zagwarantują bezpieczeństwo użytkowania. Warto też pomyśleć, czy aby na pewno zakupiony np. rower musi być w cukierkowym kolorze z wstążeczkami i innymi dziewczęcymi gadżetami. Dzieci szybko wyrastają ze swoich upodobań, znacznie lepiej kupić im coś bardziej uniwersalnego.

Prezent w kopercie

W szkole podstawowej dziecko zna już wartość pieniądza i wie, co może sobie kupić za zaoszczędzone kieszonkowe. Jeśli naprawdę nie mamy pomysłu na prezent, a wiemy od rodziców, że nasza chrześnica oszczędza na konkretny zakup np. wymarzonego laptopa, można w ramach prezentu dołożyć się do tego zakupu. Dobrze taką decyzję wcześniej skonsultować z rodzicami, którzy zawsze starają się kontrolować wydatki dzieci.

Reklama

Koperta z mniejszą kwotą może być też dodatkowym podarunkiem np. do książki czy pamiątkowej karty. Dziewczynki lubią kolekcjonować pamiątki i po kilku latach mogą już nie pamiętać otrzymanych pieniędzy, ale zawsze będą mogły wspominać osobę, która podarowała kartkę z życzeniami. Pamiętajmy, że to nie pieniądze są najważniejsze.