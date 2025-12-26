Luiza Złotkowska to polska łyżwiarka szybka, dwukrotna medalistka olimpijska, która swoją sportową karierę zakończyła w wieku 34 lat, sześć lat temu. 25 grudnia 2025 roku, za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie, poinformowała, że została mamą. Opublikowała zdjęcie, na którym widać jej nowonarodzoną córkę. Pod fotografią zamieściła wzruszający podpis: "Wyjątkowe święta". Luiza Złotkowska bardzo rzadko dzieli się informacjami na temat swojego życia prywatnego, dlatego ta wiadomość wywołała ogromne poruszenie wśród jej fanów.

Jakie imię otrzymała córka medalistki olimpijskiej

Luiza Złotkowska już w listopadzie, za pośrednictwem Instagramu, zdradziła, że jej córka będzie nosić imię Anna. Informacja ta została potwierdzona w opublikowanym po narodzinach zdjęciu i wpisie. Anna to imię, które niesie za sobą wiele klasy i delikatności tak też komentowali internauci. W październiku Luiza Złotkowska pojawiła się w programie "Pytanie na śniadanie", gdzie zdradziła, że spodziewa się dziewczynki. Już wtedy wyraziła swoją radość z nadchodzącej roli mamy, chociaż przyznała też, że to dla niej duże wyzwanie, które wiąże się z niepewnością.

Ojcem dziecka jest Dariusz, którego Złotkowska również wspomniała w jednym z wywiadów. To sportowiec, jednak jego dyscypliną nie są sporty zimowe, lecz piłka nożna. Dariusz grał zawodowo w piłkę i obecnie również zawodowo działa w tej dziedzinie sportu. Para nie udziela się zbyt często w mediach, jednak Złotkowska podkreślała, że ich podejście do wychowywania dziecka będzie oparte na zachęcaniu do aktywności fizycznej, bez presji na profesjonalne uprawianie sportu.

Tata ma w genach piłkę nożną - sam grał i również zawodowo zajmuje się piłką nożną, więc na pewno aktywność fizyczna będzie, ale broń Boże, nie będziemy cisnąć naszej córki, żeby profesjonalnie uprawiała sport - mówiła w październiku.

Pawel Murzyn/East News Luiza Złotkowska

Co Złotkowska mówiła o macierzyństwie przed porodem

W połowie października Luiza Złotkowska zamieściła na Instagramie wpis, w którym ujawniła, że spodziewa się dziecka. Wyraziła wtedy swoje emocje, mówiąc o ekscytacji, ale też o obawach. W wywiadzie dla Przeglądu Sportowego powiedziała:

Na razie jest we mnie wiele obaw i niepewności. Zdecydowanie do igrzysk olimpijskich byłam przygotowana lepiej. Wiele treningów i próbnych startów dawało mi poczucie pewności siebie. Poza tym na pierwsze IO pojechałam po prawie 15 latach treningów, tu mam tylko kilka miesięcy na oswojenie się z tą sytuacją. Ale na pewno czuję dużo ekscytacji.

Złotkowska również w telewizji, w programie "Pytanie na śniadanie", opowiedziała więcej o tym wyjątkowym okresie, przygotowaniach do roli mamy i planach na przyszłość. Pokazała wówczas również nagranie z baby shower.

