Prywatny odrzutowiec, specjalna dieta, masażysta? Tylko nam Beata Koizdrak opowiedziała, jak szykuje się do jubileuszowej trasy z okazji 40-lecia Bajmu i dlaczego wciąż lubi pracować z byłym mężem. Zobaczcie cały wywiad z magazynu „Party”!

Na początku mówię: „Zacznijmy od ploteczek!” i pytam, czy to prawda, że lekarz zabronił jej chodzić w szpilkach. – O, proszę zobaczyć, jaka to prawda! – śmieje się Beata Kozidrak (58) i podnosi nogę, pokazując, że przyszła w kozakach na cieniutkiej szpilce. Taka właśnie jest Beata: bezpośrednia i wesoła. I nie boi się żadnych pytań...

Podobno kupuje pani dla córki butik w Warszawie, aby mogła rozwinąć skrzydła jako projektantka.

– Sama bym się chciała dowiedzieć, gdzie kupuję ten butik dla Agaty. Bo nie mam bladego pojęcia!

Dlaczego pani zaprzecza? Przecież to nic złego – pomóc dziecku na starcie.

– Tyle że to nieprawda! Co chwilę czytam o sobie nieprawdopodobne bzdury. Wczoraj pewien dziennikarz zapytał mnie, czy mam w planach rozebrać się dla „Playboya”. Oczywiście zdementowałam!

To teraz przejdźmy do tego, co na pewno jest prawdą. Bajm kończy 40 lat i...

– ...od kwietnia ruszamy w trasę koncertową z tej okazji. Początkowo myślałam o 40 koncertach na okrągłą rocznicę. Ale jak zaczęliśmy wszystko podliczać, to okazało się, że nie chcemy pominąć tych mniejszych miasteczek, do których Bajm jeszcze nigdy nie dotarł albo grał tam wiele lat temu. Dlatego ostatecznie zagramy ponad 50 koncertów. Kumulacja wydarzeń szykuje się w listopadzie, kiedy będziemy grać w największych halach w Polsce. To będzie wydarzenie pełne przepychu: zaprosiłam i wielką orkiestrę, i DJ-a. Planuję wizualizacje, które przeniosą nas w minione cztery dekady. Pojawią się duety, ale nazwisk nie chcę zdradzać, bo to będą niespodzianki.

To wszystko wydaje się wyczerpującym zadaniem. Da pani radę?