Beata Kozidrak jest teraz w trakcie jubileuszowej trasy "Płynie w Nas Gorąca Krew". Razem z zespołem Bajm i ze swoim byłym mężem, Andrzej Pietrasem, Kozidrak podróżuje po całej Polsce i śpiewa swoje największe hity. W przerwie trasy udało nam się porozmawiać z Beatą Kozidrak na temat... plotek, które ostatnio pojawiły się na jej temat w mediach. Jakich? Jeden z tabloidów napisała, że Beata Kozidrak dostała propozycję rozbieranej sesji dla jednego z magazynów dla mężczyzn. Czy to prawda? I co odpowiedziała gwiazda? Wiemy! Gwiazda zdradziła nam też, jakie ma kontakty z byłym mężem Andrzejem i czy to prawda, że chce kupić butik swojej córce! Zobaczcie nasz wywiad z gwiazdą!

Beata Kozidrak weźmie udział w rozbieranej sesji?