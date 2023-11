Beata Kozidrak (59) wybrała się na wakacje! W trakcie intensywnego sezonu koncertowego gwiazda znalazła czas na krótki odpoczynek, choć luksusowy nad polskim morzem. Właśnie pochwaliła się fotką w bikini na jachcie. Koniecznie zobaczcie gorące zdjęcie królowej!

Beata Kozidrak odsłania ciało w bikini

Beata Kozidrak już nie raz udowodniła, że niczego się nie boi, zwłaszcza na scenie. Gwiazda kocha kuse kreacje, zwłaszcza sukienki i spódnice mini, w których prezentuje swoje zgrabne nogi. Teraz poszła o krok dalej i pokazała trochę więcej podczas wakacji. Fotka Beaty Kozidrak w bikini podbija internet!

Mam słabość do polskiego morza. Zawsze z przyjemnością tu wracam, aby odpocząć. - napisała artystka.

Pod postem gwiazdy znalazły się same pozytywne komentarze:

Wow! Ale piekna! Nie jedna mloda pozazdrosci takiej figury Wyglądasz fantastycznie

Trudno się z nimi nie zgodzić!

Beata wie, jak podgrzać atmosferę!

O Kozidrak jest ciągle głośno, nie tylko ze względu na jej zdjęcia! Niedawno artystka zagrała w reklamie nowego sezonu serialu "Orange is the new black". Spot z polską gwiazdą stał się absolutnym hitem w sieci!

Za pośrednictwem Instagrama Kozidrak zdementowała również ostatnie plotki na temat poważnej choroby, z którą się zmaga:

Do wszystkich zatroskanych moim stanem zdrowia, informuje że czuje się świetnie! Dziennikarzom i innym portalom plotkarskim proponuje czytać moje wywiady ze zrozumieniem i nie stwarzać sytuacji że moi bliscy oraz fani się o mnie martwią - napisała artysta.

Beata Kozidrak jest na scenie od ponad 40 lat. Wciąż na topie!