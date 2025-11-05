Na warszawskiej Pradze zrobiło się naprawdę gorąco – i nie chodzi tu o pogodę. Beata Kozidrak pojawiła się na spacerze w spektakularnej stylizacji, która natychmiast przyciągnęła uwagę przechodniów i fanów w sieci.

Beata Kozidrak na Pradze w futrze przypominającym misia z Krupówek

Długie, kremowe futro sięgające ziemi, które założyła na siebie Beata Kozidrak, skojarzyło się wielu z kultowymi „misiami” z Krupówek. Uwagę przyciągało nie tylko samo futro, ale także cały look artystki – czarna czapka z daszkiem, okulary typu „muchy” i botki na obcasie nadały całości klimatu retro glamour z przymrużeniem oka.

Kozidrak opublikowała zdjęcia w tej stylizacji na swoim Instagramie. Nie czekała na komentarze – sama skomentowała swój wizerunek w typowym dla siebie stylu:

Mówią, że wyglądam jak miś z Krupówek. Dziś pozdrawiam Was nie z Zakopanego, a z mojej ukochanej warszawskiej Pragi!

Lawina komentarzy po zdjęciach Beaty Kozidrak. „Miś z klasą!”

Internet zareagował natychmiast. Pod postem Beaty Kozidrak na Instagramie zaroiło się od komentarzy. Fani pisali:

„Miś z klasą!”

„Zakopane może się schować”

„Królowo, Ty nawet w futrze jesteś glam!”

Pojawiły się nawet żartobliwe propozycje zapłaty za możliwość zrobienia sobie zdjęcia z tak wyjątkowym „misiem”. Reakcje jasno pokazały, że Beata Kozidrak futro traktuje nie tylko jako element garderoby, ale także jako sposób komunikacji z publicznością – z humorem, dystansem i pewnością siebie.

Stylizacja Beaty Kozidrak i zapowiedź nowej wersji „Taka Warszawa”

Beata Kozidrak nie tylko zachwyciła stylizacją. W opisie zdjęcia przemyciła zapowiedź muzycznej niespodzianki:

Warszawa… to miasto ma w sobie rytm, wspomnienia i… muzykę, która wciąż gra w moim sercu.

Artystka ujawniła, że podczas swojego solowego koncertu pod szyldem House of Beata wykona przebój „Taka Warszawa” w zupełnie nowej aranżacji. To bezpośrednie nawiązanie do miejsca, w którym zostały zrobione zdjęcia – warszawskiej Pragi, która, jak widać, ma szczególne znaczenie w sercu piosenkarki.

Fani zachwyceni: Beata Kozidrak jako symbol stylu i autoironii

Beata Kozidrak od lat udowadnia, że potrafi łączyć sceniczny błysk z poczuciem humoru i autentycznością. Jej styl jest oryginalny i pełen dystansu – nie boi się autoironii, co rzadko spotykane w świecie show-biznesu. Nawet jeśli futro przypomina klasycznego misia z Zakopanego, to ten „miś” emanuje siłą, osobowością i sceniczna charyzmą.

W komentarzach na Instagramie nie brakowało opinii:

„Beata to energia, która nie zna metryki”

„Styl i klasa w jednym, a do tego ten błysk w oku!”

Futro Beaty Kozidrak stało się symbolem luzu, zabawy i artystycznej ekspresji – dokładnie tego, za co fani ją kochają od lat.

Zobacz także: To stało się tuż po odcinku z Beatą Kozidrak. Produkcja „Tańca z gwiazdami” nagle zaskoczyła wiadomością

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia